Σκωτία: Μητέρα κατηγορείται ότι έκαψε το 3 μηνών μωρό της με πιστολάκι μαλλιών

Ένα τραγικό περιστατικό που δεν το χωράει ανθρώπινος νους συνέβη στην Σκωτία, με μητέρα να κατηγορείται ότι σκότωσε με φρικτό τρόπο το 3 μηνών μωρό της χρησιμοποιώντας ένα πιστολάκι μαλλιών.

Η 27χρονη μήτερα, Κόρτνεϊ Γκάρτσορ, από την Σκωτία, φέρεται να έκαψε μέχρι θανάτου με το πιστολάκι μαλλιών το 3 μηνών μωρό της, ενώ κατηγορείται ότι την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ.

Τα τραύματα της μικρής της κόρης ήταν τόσο σοβαρά που αυτό δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα η μητέρα να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Οι Αρχές κατηγορούν την 27χρονη ότι παραμελούσε συστηματικά το κοριτσάκι και ακόμη ένα παιδί, τα οποία ζούσαν σε «ανθυγιεινές συνθήκες» αφού στο σπίτι όπου ζούσαν τα παιδιά βρέθηκαν βρώμικες πάνες, ληγμένο φαγητό και αλκοόλ.

Επιπλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή κοκαΐνης και μεφεδρόνης.

Χθες, Πέμπτη (14/8/2025), έγινε η ακρόαση της υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης.

Ο δικηγόρος της 27χρονης είπε ότι δηλώνει αθώα και ζήτησε από κοινού με τον εισαγγελέα να οριστεί ημερομηνία για την δίκη της. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να γίνει τον Ιούλιο του 2026.