Sky News: Ο Τραμπ στέλνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, ο λόγος για το USS George HW Bush

Το USS George H.W. Bush με πάνω από 6.000 άτομα πλήρωμα και δυνατότητα μεταφοράς έως και 90 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, είναι από τα μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα στον πλανήτη
Ένα ακόμη αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, το USS George HW Bush, αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού δικτύου Sky News.

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George HW Bush αναχώρησε την Τρίτη (31.03.2026), από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια, όπως ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, χωρίς όμως να αναφέρει σε ποια περιοχή θα αναπτυχθεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Sky News ότι το αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή. Την είδηση μετέδωσαν στις 28 και 29 Μαρτίου και τα αμερικανικά δίκτυα CBS και ABC News, επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιθανότατα θα ανταλλάξει θέσεις με ένα άλλο αεροπλανοφόρο που βρίσκεται ήδη στην περιοχή», δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Το USS Abraham Lincoln συνεχίζει να βρίσκεται από την αρχή του πολέμου στην Αραβική Θάλασσα, από το οποίο απογειώνονται αεροσκάφη για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Από την άλλη, το USS Gerald R. Ford, αν και αρχικά είχε αναπτυχθεί στα ανοιχτά του Ισραήλ για να υποστηρίξει την επιχείρηση «Epic Fury», αποσύρθηκε από τη μάχη και πριν λίγες ημέρες έφτασε στην Κροατία για επισκευές, μετά και την μεγάλη πυρκαγιά στο χώρο των πλυντηρίων.

Το USS George H.W. Bush, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, είναι το δέκατο και τελευταίο αεροπλανοφόρο της κλάσης Nimitz, μήκους 332.9μ, συνολικού εκτοπίσματος 102.000τ. με πάνω από 6.000 άτομα πλήρωμα.

 

Έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 90 μαχητικά αεροσκάφη F/A-18E/F Super Hornet, ελικόπτερα MH-60S/R και SH-60B, αλλά και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, καθώς και έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου Grumman E-2D Hawkeye, ενώ με τους 2 πυρηνικούς αντιδραστήρες που διαθέτει, μπορεί να λειτουργεί αδιάκοπα για 20 και πλέον χρόνια.

