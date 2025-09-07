Κόσμος

Σοκαρισμένος ο Κιρ Στάρμερ από τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

«Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Καπνοί υψώνονται πάνω από το Κίεβο έπειτα από τη σφοδρότερη ρωσική επιδρομή
Καπνοί υψώνονται πάνω από το Κίεβο έπειτα από τη ρωσική επιδρομή / REUTERS / Φωτογραφία Vladyslav Sodel

Σοκαρισμένος δήλωσε την Κυριακή (07.09.2025) ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ από τη σφοδρότερη αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στη διάρκεια της νύχτας ξέσπασε φωτιά στο κτίριο της κυβέρνησης στο Κίεβο.

«Είμαι σοκαρισμένος από την τελευταία βάρβαρη επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο και σε όλη την Ουκρανία, η οποία σκότωσε αμάχους κι έπληξε υποδομές», ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ σε ανακοίνωσή του την Κυριακή.

«Για πρώτη φορά, επλήγη η ‘΄’καρδιά” της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι (ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν) πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν είναι σοβαρός σχετικά με την ειρήνη».

 

 

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στην Ουκρανία.

Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς στα πλήγματα στο Κίεβο κι άλλον έναν θάνατο στην περιφέρεια Σούμι.

Κόσμος
