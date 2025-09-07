Συμβαίνει τώρα:
Κίεβο: Η έδρα της κυβέρνησης χτυπήθηκε για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Πυκνός καπνός κάλυψε την ουκρανική πρωτεύουσα με εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο
Πυκνός καπνός στην έδρα της κυβέρνησης μετά από ρωσικό πλήγμα / REUTERS / Serhii Korovainyi

Ένα σημαντικό πλήγμα, συμβολικής κυρίως αξίας, κατάφερε η Ρωσία κατά την διάρκεια της χθεσινής (06.09.2025) καταστροφικής πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε στην Ουκρανία, αφού η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Μάλιστα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, δήλωσε σήμερα (07.09.2025) πως, για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η έδρα της κυβέρνησης, που βρίσκεται στο Κίεβο, υπέστη ζημιά από εχθρικό πλήγμα.

Πρόσθεσε ότι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσχεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κτίριο.

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο ΚίεβοΠολίτες παρακολουθούν την φωτιά στο κυβερνητικό κτίριο από την πλατεία Ανεξαρτησίας (Μαϊντάν) / REUTERS / Serhii Korovainyi

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως είναι ακόμη ορατός πυκνός καπνός που αναδίδεται από το κτίριο και ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο ΚίεβοΕλικόπτερο επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς / REUTERS / Yevhenii Zavhorodnii

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στη χώρα.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς στα πλήγματα στο Κίεβο κι άλλον έναν θάνατο στην περιφέρεια Σούμι.

