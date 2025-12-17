Σοκαριστική στιγμή σε live: Ο τραγουδιστής έπαθε ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο και του έσωσε τη ζωή ο ηχολήπτης

Μία σοκαριστική στιγμή που ένας τραγουδιστής έπαθε ηλεκτροπληξία από το ίδιο του το μικρόφωνο, τη στιγμή που συστηνόταν στο κοινό κατά τη διάρκεια live σε μπαρ στο Περού, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο τραγουδιστής Κάρλος Σουάρες άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και να παραπατά προς τα πίσω, κρατώντας ακόμη το μικρόφωνο στο δεξί του χέρι την ώρα που πάθαινε ηλεκτροπληξία.

Ένας ηχολήπτης και ακόμη ένας άνδρας, αντέδρασαν άμεσα και του έσωσαν τη ζωή, καθώς αποσύνδεσαν το καλώδιο του μικροφώνου από το ρεύμα, ενώ θεατές φώναζαν «το ρεύμα, το ρεύμα». Το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που το συγκρότημά του, Mi Major Amigo Scott, ετοιμαζόταν να εμφανιστεί σε μπαρ στη Λίμα του Περού και ο μουσικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα, προκαλώντας αρχικά πανικό στους θαυμαστές του.

Σε βίντεο φαίνεται το σώμα του να συσπάται από το ρεύμα, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει για περίπου 10 δευτερόλεπτα, μέχρι που έπεσε στη σκηνή. Οι συνεργάτες του έτρεξαν αμέσως κοντά του για βοήθεια.

LIMA: #cantante_se_electrocuta

JOVEN ARTISTA SE ELECTROCUTA EN CONCIERTO DE ROCK

Λίγες ώρες αργότερα, ο Κάρλος, γνωστός ως «Μόνο», καθησύχασε τον κόσμο με βίντεο στο Instagram, λέγοντας ότι είναι καλά στην υγεία του, με μόνο δύο ελαφρά εγκαύματα στον λαιμό. Παραδέχτηκε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραίο, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν άλλες επιπλοκές, αναφέρει η Daily Mail.

Ο ίδιος εξήγησε ότι έπαθε ηλεκτροπληξία όταν άγγιξε το μικρόφωνο αφού είχε συνδέσει την κιθάρα στον ενισχυτή και ότι παρέμεινε συνειδητός όλη την ώρα.

Ανέφερε επίσης πως υπήρξε αμέλεια στον εξοπλισμό και δήλωσε ότι θα διακόψει προσωρινά τις ζωντανές εμφανίσεις του, ώστε να μη συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο.