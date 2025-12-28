Κόσμος

Σομαλία κατά Ισραήλ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: «Παραβιάσατε την κυριαρχία μας»

«Απειλείτε την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κέρατος της Αφρικής» είπε χαρακτηριστικά ο Σομαλός πρόεδρος, Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ
Σομαλός αστυνομικός
Σομαλός αστυνομικός / REUTERS / Feisal Omar

Με επιθετικό και έντονο ύφος η Σομαλία απάντησε σήμερα (28.12.2025) στην πρωτοβουλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ώστε να γίνει το Ισραήλ η πρώτη παγκοσμίως χώρα που αναγνώρισε επίσημα την Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

Η Σομαλιλάνδη, μια δημοκρατία που αποσχίσθηκε από την Σομαλία, αναγνωρίστηκε επίσημα την Παρασκευή (26.12.2025) από το Ισραήλ, γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση αρκετών χωρών μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος και η Τουρκία.

Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, η οποία «ενθαρρύνει» τα αποσχιστικά κινήματα παγκοσμίως, αποτελεί «απειλή» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κέρατος της Αφρικής, δήλωσε σήμερα (28.12.2025) ο Σομαλός πρόεδρος, Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ.

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέπραξε τη μεγαλύτερη παραβίαση της κυριαρχίας της Σομαλίας», δήλωσε ο Μοχάμουντ στο Σομαλικό Κοινοβούλιο και τη Γερουσία, οι οποίες συνεδρίασαν εκτάκτως λόγω της κρίσης στη χώρα.

«Προειδοποιούμε το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του Νετανιάχου να μην μεταφέρουν τους πολέμους του από τη Μέση Ανατολή στη Σομαλία», συνέχισε ο ίδιος.

Έπειτα, πρόσθεσε ότι η Μογκαντίσου «δεν θα δεχτεί ποτέ» την απέλαση των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη από το Ισραήλ, όπως άφησαν να εννοηθεί ορισμένα μέσα ενημέρωσης πριν από μερικούς μήνες, μια πρόταση την οποία ούτε οι αρχές της Σομαλιλάνδης ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση έχουν σχολιάσει.

