Σουδάν: Επιδημία χολέρας από μολυσμένο πόσιμο νερό – Πλημμύρες και εμφύλιος πόλεμος «τριτώνουν» το κακό

Επιδημία χολέρας ξέσπασε στο Σουδάν την ώρα που καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν εδώ και πολλές εβδομάδες τη χώρα. Ταυτόχρονα το Σουδάν σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο εδώ και 16 μήνες.

Ο υπουργός Υγείας του Σουδάν, Χαϊθάμ Ιμπραχίμ σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ανέφερε πως «κηρύσσουμε επιδημία χολέρας λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών και της μόλυνσης του πόσιμου νερού».

Η απόφαση να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση επιδημίας ελήφθη «σε συντονισμό με τις υγειονομικές υπηρεσίες της Πολιτείας Κασάλα, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τους εμπειρογνώμονες» αφού εντοπίστηκε ο ιός της χολέρας από τα εργαστήρια δημόσιας υγείας.

Η επιδημία πλήττει κυρίως τις Πολιτείες Κασάλα και Γκεντάρεφ, στο ανατολικό Σουδάν. Ο υπουργός δεν διευκρίνισε πόσα κρούσματα έχουν καταγραφεί.

Λόγω των βροχών που συνεχίζονται ακατάπαυστα εδώ και εβδομάδες, χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και αναζήτησαν καταφύγιο αλλού. Οι κακές συνθήκες υγιεινής οδήγησαν στην αύξηση των κρουσμάτων διάρροιας, ιδίως στα μικρά παιδιά.

Στην Πολιτεία Κασάλα οι αρχές ζήτησαν από τη διεθνή κοινότητα να τους παράσχει «κατεπειγόντως» βοήθεια.

WHO reports over 300 cholera deaths in Sudan’s worsening humanitarian crisis, with healthcare access severely hampered and food insecurity affecting millions. pic.twitter.com/bi5fUiT69c

WHO reports 11,327 cases of cholera in Sudan, 316 of which were fatal, and warns of increase in dengue and meningitis cases due to civil war pic.twitter.com/ZQp1UOpdAm