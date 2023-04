Τουλάχιστον 97 άμαχοι σκοτώθηκαν και 365 άλλοι τραυματίστηκαν από τις σφοδρές συγκρούσεις που σημειώνονται στο Σουδάν, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Ένωσης Σουδανών γιατρών. Οι εχθροπραξίες μεταξύ του σουδανικού στρατού και παραστρατιωτικών ξέσπασαν το Σάββατο (15.04.2023) αρχικά στο Χαρτούμ και πλέον έχουν γενικευτεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ΠΟΥ ανέφερε πως τουλάχιστον 83 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.126 τραυματίστηκαν στις σφοδρές μάχες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν και την ισχυρή παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έχει καταγράψει θανάτους στις πολιτείες Χαρτούμ, Νότιο Κορντοφάν, Βόρειο Νταρφούρ κ.ά. από την Πέμπτη.

Μεταξύ των εκατοντάδων τραυματιών βρίσκονται και δύο Έλληνες, με την κατάσταση τους – σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες – να παραμένει δύσκολη. Και αυτό διότι μπορεί να έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όμως δεν έχουν χειρουργηθεί διότι δεν μπορούν να μεταβούν εκεί οι γιατροί. Το μόνο που τους έχει γίνει είναι καθαρισμός από τα θραύσματα με τις οικογένειές τους να κάνουν έκκληση για βοήθεια.

Οι δυο Έλληνες τραυματίστηκαν το Μεγάλο Σάββατο όταν βγήκαν από την Μητρόπολη και μάλιστα μια από τις Ελληνίδες που έχουν εγκλωβιστεί έχει τραβήξει πλάνα από το σημείο.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί ότι – όπως αναφέρει ο ΠΟΥ – νοσοκομεία στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, όπου ζουν περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες, κατακλύστηκαν από θύματα εν μέσω σφοδρών εχθροπραξιών το σαββατοκύριακο, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τεθωρακισμένα, πυροβόλα και αεροσκάφη.

Πολλά από τα εννέα νοσοκομεία που υποδέχονται τραυματισμένους άμαχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε αίμα, υλικά για μεταγγίσεις και σε άλλα κρίσιμης σημασίας εφόδια. Οι διακοπές της ύδρευσης και της ηλεκτροδότησης και η έλλειψη καυσίμων για να λειτουργήσουν οι γεννήτριες των νοσοκομείων κάνουν τη λειτουργία τους ακόμη πιο δύσκολη. Αναφέρονται τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, ιδίως αναισθησιολόγων, τόνισε ο οργανισμός.

Δείτε βίντεο:

This is Sudan.



Old men cause trouble through their words or actions, which leads to war. But it’s the youths that ends up fighting, to kill themselves.

At this point, no one cares if you are a master degree holder, or PhD holder.



Dreams and aspirations, washing down the drain. pic.twitter.com/d0KpdtvsjF