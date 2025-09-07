Σουηδία: «Ρουφήχτρες» οι δρόμοι από σφοδρές πλημμύρες – Λόγω της κακοκαιρίας, εκτροχιάστηκε τρένο

Αντιμέτωπες με ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είναι πολλές περιοχές στη Σουηδία – έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν και τρένα μπλοκαρίστηκαν στη βορειοανατολική Σουηδία, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία μεταφορών.

Η κυκλοφορία «σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές επηρεάζεται από τις ισχυρές βροχές στο Βαστέρνορλαντ» ανέφερε στην ανακοίνωσή της, προτρέποντας τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε τέσσερις κοινότητες, τις Κράμφορς, Σόλεφτα, Ερνσκέλντσβικ και Χάρνοσαντ. Μεταξύ αυτών των δύο τελευταίων κοινοτήτων έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια των τρένων από το πρωί.

Οι υπηρεσίες διάσωσης στην ιστοσελίδα τους ανέφεραν διάφορα συμβάντα στα οποία κλήθηκαν να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και ο εκτροχιασμός μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

«Ήταν σαν να διαλύονταν οι δρόμοι και να μετατρέπονται σε ρουφήχτρες», είπε στο δημόσιο ραδιόφωνο SR ένα στέλεχος της υπηρεσίας, ο Λέιφ Βίκστρεμ.

Severe flooding has and is occuring throughout today in northern Sweden, two trains have derailed and several roads have washed away. #Sweden #Flooding #EUWX pic.twitter.com/MDrTfU6MP5 — StrandenWX (@StrandenWX) September 7, 2025

Regnovädret som har dragit in över Västernorrland har orsakat stora problem. Vägen utanför Mariana Karlssons hem är översvämmad. ”Det går inte att beskriva hur mycket vatten det är – man fick en chock”, säger hon.https://t.co/sMNDB4aLDV — Svenska Dagbladet (@SvD) September 7, 2025

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα» είπε από την πλευρά του ένας κάτοικος της περιοχής, ο Οβε Λίντμπεργκ. «Η στάθμη της λίμνης ανέβηκε κατά μισό μέτρο από χθες το βράδυ».