Στενά του Ορμούζ: Μειώθηκαν κατά 95% τα πλοία στην περιοχή – Αλλάζουν πορεία υπό τον φόβο επιθέσεων

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στη ναυσιπλοΐα με τα Στενά του Ορμούζ, ένα κομβικό πέρασμα για τα πλοία να έχουν ουσιαστικά κλείσει.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου από τα Στενά του Ορμούζ έχουν περάσει κάτι λιγότερο από 100 πλοία.

Η ημερήσια κίνηση πλοίων στην περιοχή έχει μειωθεί κατά 95%, σύμφωνα με στοιχεία του BBC. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 138 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Joint Maritime Information Centre, μεταφέροντας το ένα πέμπτο της παγκόσμιας αγοράς του πετρελαίου.

Με βάση τα στοιχεία που παρείχε η εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα έχουν περάσει 99 πλοία από τα Στενά του Ορμούζ, δηλαδή κατά μέσο όρο μόλις 5-6 πλοία την ημέρα.

Φυσικά οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν είναι πολλοί. Ωστόσο περίπου το ένα τρίτο των διελεύσεων στην περιοχή πραγματοποιήθηκε από πλοία που συνδέονται με το Ιράν.

Σε αυτά περιλαμβάνονται 14 πλοία που φέρουν ιρανική σημαία, καθώς και άλλα που υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω ύποπτων δεσμών με το εμπόριο πετρελαίου της Τεχεράνης.

Εννέα ακόμη πλοία ανήκαν σε εταιρείες με διευθύνσεις που συνδέονται με την Κίνα, ενώ έξι είχαν δηλωμένο προορισμό την Ινδία.

Από την ανάλυση προκύπτει ότι αρκετά πλοία χωρίς άμεση σύνδεση με το Ιράν έχουν ελλιμενιστεί σε λιμάνια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που ανήκουν σε ελληνικές εταιρείες. Ορισμένα πλοία που καταφέρνουν να διασχίσουν τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή φαίνεται να ακολουθούν μεγαλύτερη διαδρομή από τη συνήθη.

Δεδομένα εντοπισμού για ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Πακιστάν δείχνουν ότι έπλευσε κοντά στις ιρανικές ακτές κατά τη διέλευσή του στις 15 Μαρτίου, αντί για τη συνηθισμένη διαδρομή από το κέντρο.

Ο Bradley Martin, ανώτερος ερευνητής στο αμερικανικό αμυντικό think tank RAND Corporation, δήλωσε ότι το πλοίο πιθανότατα «ανταποκρινόταν σε οδηγίες από το Ιράν».

Όπως λέει, η πορεία του θα μπορούσε να υποδηλώνει την παρουσία ναρκών ή μια προσπάθεια των ιρανικών αρχών κάνουν το πλοίο πιο εύκολα αναγνωρίσιμο.

Αναγκάζοντας τα πλοία να αλλάξουν πορεία, μπαίνουν στα χωρικά ύδατα του Ιράν και υπόκεινται στους ναυτιλιακούς κανόνες της Τεχεράνης, λέει η Michelle Wiese Bockmann από τη Windward Maritime Analytics.

Πλοία διασχίζουν τα Στενά χωρίς να είναι «ορατά»

«Το συμπέρασμά μου είναι ότι το Ιράν κλείνει και ελέγχει τα Στενά μέσω του φόβου επίθεσης αλλά και του φόβου ναρκοθέτησης. Γι’ αυτό όλοι αναγκάζονται να κινούνται περιμετρικά και να “αγκαλιάζουν” την ακτογραμμή των χωρικών του υδάτων αντί να περνούν από τον διεθνή δίαυλο ναυσιπλοΐας», δήλωσε στο BBC Verify.

Από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν επιβεβαιωθεί επιθέσεις σε 20 εμπορικά πλοία στα ανοιχτά των ιρανικών ακτών, όχι όλα στην άμεση περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

«Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των πλοίων έχει διασχίσει τα Στενά χωρίς να είναι “ορατά”», λέει ο Δημήτρης Αμπατζίδης από την εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler.

Απενεργοποιώντας τα συστήματα εντοπισμού καθώς μπαίνουν στον Κόλπο του Ομάν, τα πλοία εξαφανίζονται από τους χάρτες και επανεμφανίζονται ώρες ή ημέρες αργότερα σε διαφορετική τοποθεσία.

Αν και αυτό βοηθά τα πλοία να αποκρύψουν τη θέση τους, δημιουργεί προκλήσεις για εταιρείες όπως η Kpler που παρακολουθούν τις κινήσεις στα Στενά.

«Όλα έχουν επαληθευτεί από τους αναλυτές μας μέσω χειροκίνητου ελέγχου… και με χρήση δορυφορικών εικόνων», δήλωσε ο Αμπατζίδης στο BBC Verify.