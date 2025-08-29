Στενοί συνεργάτες του Τραμπ και του Ζελένσκι συζήτησαν τρόπους διπλωματικής πίεσης στης Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου

Την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ασκηθεί διπλωματική πίεση στην Ρωσία για να υπάρξει πρόοδος τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, συζήτησαν σήμερα (29.08.2025) οι στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, ο Άντριι Γερμάκ, προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν μεταξύ άλλων και την πρόσφατη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, με δεκάδες νεκρούς αμάχους.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος τόνισε σε σχετική ανάρτηση πως: «Η κύρια προτεραιότητα είναι να προωθήσουμε την πραγματική διπλωματία και να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή όσων έχουμε συμφωνήσει με την αμερικανική πλευρά. Συντονίζουμε τις προσπάθειές μας».

Ο ίδιος δήλωσε πως: «Στην αρχή της συνάντησης, ενημέρωσα τον Στιβ Γουίτκοφ για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει καθημερινά η Ρωσία εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας στην Ουκρανία. Ειδικότερα, μίλησα για τη μαζική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο που στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών.

Δυστυχώς, η Ρωσία αποτυγχάνει να εκπληρώσει οτιδήποτε είναι απαραίτητο για τον τερματισμό του πολέμου και προφανώς παρατείνει τις εχθροπραξίες.

Η Ουκρανία υποστηρίζει την αποφασιστική στάση του προέδρου Τραμπ, καθώς και όλων των εταίρων, για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης το συντομότερο δυνατό.

Η Ουκρανία καλωσορίζει όλες τις πρωτοβουλίες ειρήνης που προτείνει η Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, δυστυχώς, καθεμία από αυτές καθυστερεί από τη Ρωσία.

Είμαστε ανοιχτοί σε απευθείας διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγετών και έτοιμοι να συζητήσουμε το ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Πιστεύουμε ότι απαιτείται παγκόσμια πίεση για να εξασφαλιστεί ότι η Ρωσία είναι πραγματικά έτοιμη να κινηθεί προς την ειρήνη και, ειδικότερα, να διεξαχθούν κρίσιμες συναντήσεις ηγετών για αυτόν τον σκοπό. Επίσης, προσκάλεσα τον Στιβ Γουίτκοφ να επισκεφθεί την Ουκρανία στο εγγύς μέλλον».