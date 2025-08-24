Στη Μαδαγασκάρη αφήνουν το ένα από τα δίδυμα να πεθάνει – Ο αγώνας δύο Ελλήνων να σωθούν όλα τα παιδιά

Σε όλο σχεδόν τον κόσμο η γέννηση διδύμων παιδιών για ένα ζευγάρι, θεωρείται «ευλογία», «δώρο θεού». Ωστόσο, σε έναν νησί της ΝΑ Αφρικής, την Μαδαγασκάρη και ειδικότερα στο νότιο τμήμα της, η έλευση διδύμων θεωρείται «κακοτυχία» και έτσι κατά την διαδικασία της γέννας, «φροντίζουν», όσο βάρβαρο αν είναι, να ζήσει μόνο το ένα!

Μια Ελληνίδα παιδίατρος από την Φλώρινα, η Όλγα Τζέτζη, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, επικεφαλής της επιστημονικής – ανθρωπιστικής αποστολής «ΦροντίΖΩ τα παιδιά της Νότιας Μαδαγασκάρης», προσφέρει πολύτιμο έργο στην απομακρυσμένη αυτή χώρα, που είναι γνωστή στους περισσότερους μέσα από όμορφα παραμύθια και ταινίες κινουμένων σχεδίων που βρίσκονται μακριά από την πραγματικότητα. Υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του «φεγγαριού». Μητέρα διδύμων και η ίδια αποφάσισε να μεταβεί στη Μαδαγασκάρη για να βοηθήσει τα ορφανά παιδιά, αλλά και εκείνα από τα δίδυμα που θεωρούνται ανεπιθύμητα για να επιζήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ζωή στη Νότια Μαδαγασκάρη

«Στη ρεαλιστική ζωή η Νότια Μαδαγασκάρη, η οποία καμία σχέση δεν έχει με το βόρειο κομμάτι, δεν έχει αξιοθέατα, δεν έχει τουρισμό, δεν έχει υποδομές και βρέχει πολύ σπάνια, επικρατούν η ακραία φτώχεια, η έλλειψη βασικών αγαθών και πολλές ασθένειες», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Τζέτζη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η ίδια έμαθε για την ενδεή αυτή γωνιά του πλανήτη όταν το 2023 συνάντησε για πρώτη φορά τον Επίσκοπο Τολιάρας & Νοτίου Μαδαγασκάρης, Πρόδρομο. Έναν νέο μητροπολίτη από τη Σπάρτη, κατά κόσμον, Παναγιώτη Κατσούλη, που η αγάπη του για τα παιδιά και η μεγάλη προσφορά του στην ιεραποστολή τον οδήγησαν στη Νότια Μαδαγασκάρη όπου χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β’, τον Ιανουάριο του 2019, ως επίσκοπος.

Η ανταπόκριση της παιδιάτρου ήταν άμεση. Πολύ γρήγορα συστάθηκε από την ιδία, αλλά και άλλους συναδέλφους της από τη Βόρεια Ελλάδα που ήθελαν να προσφέρουν, η μη κερδοσκοπική, εθελοντική ομάδα “Ιδιωτών Παιδιάτρων” που ως στόχο έχει την οργάνωση ιεραποστολικής βοήθειας για την στήριξη των παιδιών της Νότιας Μαδαγασκάρης.

«ΦροντίΖΩ τα παιδιά της Νότιας Μαδαγασκάρης»

«Εντός λίγων μηνών και με τη συνεισφορά απλών ανθρώπων, χωρίς καμία κρατική αρωγή, σε αγαστή πάντα συνεργασία με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο, Πρόδρομο, ξεκίνησαν οι αποστολές ανθρωπιστικού, φαρμακευτικού υλικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Επισκοπής της Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης.

Σκοπός της αποστολής ήταν κυρίως η ιατροφαρμακευτική βοήθεια στην εν λόγω περιοχή, στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Καταφέραμε να στείλουμε και ένα κοντέινερ με αγαθά κυρίως με βρεφικά γάλατα καθώς τα νεογνά εκεί υποσιτίζονται, ενώ στόχος μας είναι να στηρίξουμε τη επικείμενη λειτουργία του ορφανοτροφείου που ίδρυσε ο Επίσκοπος. Σε αυτό το ορφανοτροφείο εναποθέτουμε τις ελπίδες μας καθώς θα είναι ένα “καράβι σωτηρίας” πολλών παιδιών, αλλά και εκείνων των διδύμων που δεν πρέπει να χαθούν άδικα λόγω προληπτικών πεποιθήσεων και δεισιδαιμονιών.

Ίσως καταφέρουμε και κάποια από αυτά τα παιδιά να υιοθετηθούν , ίσως ανοίξουμε τον δρόμο…» τονίζει η κ. Τσέτζη.

Το ορφανοτροφείο

«Το ορφανοτροφείο είναι έτοιμο να δεχθεί 100 παιδιά. Το θέμα της λειτουργίας του εναπόκειται στην αναμενόμενη εδώ και δύο χρόνια τοποθέτηση δημάρχου στην περιοχή. Μόλις το ζήτημα επιλυθεί καθώς είναι πολιτικό, θα ξεκινήσει και η λειτουργία του, με τα εγκαίνια από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β’» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Πρόδρομος.

Το ορφανοτροφείο θα «κρατήσει στη ζωή» όχι μόνο στα δίδυμα από το Μανατζάρι της Νότιας Μαδαγασκάρης, αλλά και στα φτωχά παιδιά από άλλες περιοχές.

«Δυστυχώς αυτές οι δεισιδαιμονίες στο Μανατζάρι είναι ακόμη ζωντανές, με αποτέλεσμα πολλές φορές ένα από τα δίδυμα να μην επιτρέπουν να ζήσει …», αναφέρει με πικρία στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επίσκοπος Πρόδρομος.

Η ιεραποστολή και η ανιδιοτελής προσφορά

Το ιεραποστολικό έργο στη Νότια Μαδαγασκάρη έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και συνεχώς ξαπλώνεται καθώς κτίζονται ναοί σε απομακρυσμένες περιοχές, νέων ενοριών . Την ίδια ώρα επιτελείται μεγάλο κοινωνικό έργο που αφορά τη σίτιση φτωχών οικογενειών, τη λειτουργία 17 σχολείων με δωρεάν φοίτηση των παιδιών, αλλά και την δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς στην Μαδαγασκάρη η υγεία και η παιδεία πληρώνεται αδρά.

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή λειτουργεί 3 Σχολές Κοπτικής, Ραπτικής και Κεντήματος, που δίνουν την ευκαιρία σε νέες κοπέλες να μάθουν μία τέχνη, έτσι ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Γίνεται διανομή ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης σε φτωχούς ανθρώπους και στα σχολεία διανέμεται γραφική ύλη στα παιδιά. Ακόμη, καλύπτονται πολλές άλλες ανάγκες, όπως νοσηλεία ασθενών και ενοίκια φτωχών οικογενειών.

Πέρυσι τον Αύγουστο μετά από 10 μήνες επίμονης προσπάθειας και προετοιμασίας 15μέλη της αποστολής «φροντίΖΩ τα παιδιά της Μαδαγασκάρης», αποτελούμενα από παιδιάτρους, νοσηλευτές, αλλά και εκπαιδευτικούς ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη για την Τουλεάρ, προκειμένου να παράσχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους κατοίκους της περιοχής.

«Στη Νότια Μαδαγασκάρη, ο Θεοφιλέστατος Πρόδρομος μάς δίδαξε με το έργο του ότι όπου υπάρχει αγάπη για το παιδί, εκεί υπάρχει ελπίδα. Μείναμε περίπου δύο εβδομάδες στην περιοχή. Παρείχαμε εθελοντική εργασία στην κλινική, αλλά επισκεφθήκαμε και χωριά όπου εξετάσαμε πολλούς ασθενείς, μετατρέποντας για λίγο των ναούς των ενοριών σε κέντρα περίθαλψης.

Αξιοσημείωτο είναι πως η ορθόδοξη ιεραποστολή σκύβει με φροντίδα πάνω από αυτούς τους ταλαιπωρημένους πληθυσμούς, δεν μένει μόνο στο θρησκευτικό της έργο.

Χάρη στον διαρκή αγώνα του Επισκόπου κ. Πρόδρομου στην εν λόγω περιοχή δημιουργήθηκε κλινική, όπου παρέχεται, μηνιαίως, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 3.000 ασθενείς, υλοποιείται ειδικό πρόγραμμα βοήθειας των υποσιτισμένων παιδιών, λειτουργούν εννέα σχολεία που παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση και ένα ορφανοτροφείο, ενώ με γεωτρήσεις πηγαδιών παρέχεται καθαρό νερό στον πληθυσμό, η έλλειψη του οποίου απειλεί σοβαρά την ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της Μαδαγασκάρης πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία, και ως εκ τούτου ο πληθυσμός της ταλανίζεται από δίψα, πείνα και λοιμώδη νοσήματα» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Τσέτζη.

Η βράβευση

Ανήμερα της Παναγίας, φέτος, στο πανηγύρι του χωριού, Φλάμπουρο Φλώρινας , απ όπου κατάγεται η παιδίατρος Όλγα Τζέτζη, η δημοτική αρχή την βράβευσε για την προσφορά της στην ιατρική επιστήμη και την αφοσίωση της στον άνθρωπο, μέσα από τη συνδρομή της στο ιεραποστολικό έργο στη Νότια Μαδαγασκάρη, αλλά και το πρόσφατο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπου η παιδίατρος διέσωσε έναν 65χρονο Ολλανδό τουρίστα που υπέστη ανακοπή καρδιάς στο αεροδρόμιο.

Την τιμητική πλακέτα, της επέδωσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Κωνσταντίνος Μαραγγός, που επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ο δήμος για την προσφορά της και το έργο της.

«Η βράβευση έγινε στο χωριό μου το Φλάμπουρο Φλώρινας . Στη Φλώρινα μεγάλωσα με αρχές αγάπης και αλληλεγγύης κι εκεί γεννήθηκε το όνειρο μου να σπουδάσω ιατρική. Η παιδιατρική για μένα δεν είναι μόνο κλινική γνώση. Είναι και εν συναίσθηση αλλά και ολιστική φροντίδα του παιδιού και της οικογένειας του. Η πίστη μου, η οποία ενδυναμώθηκε μετά τη γνωριμία μου με τον Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Θεοφιλέστατο Πρόδρομο, με δίδαξε ότι η ιατρική μπορεί και πρέπει να συναντά την ορθόδοξη θρησκεία μας μέσα από την αληθινή αγάπη και προσφορά, και αυτό με ώθησε να εμπνευστώ, να οργανώσω και να πραγματοποιήσω μέσα από τη δημιουργία 15 μέλους ομάδας την επιστημονική ανθρωπιστική αποστολή «ΦροντιΖΩ τα παιδιά της Νότιας Μαδαγασκάρης τον Αύγουστο του 2024. Όταν χρειάστηκε, με την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες αλλά και με την παρότρυνση των διδύμων κοριτσιών μου, βρέθηκα έτοιμη να σώσω μια ζωή στη Ρόδο. Αυτή η διάκριση είναι για μένα ευλογία και δύναμη να συνεχίσω να προσφέρω», καταλήγει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Όλγα Τζέτζη.