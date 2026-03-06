Στην Κύπρο τα ελικόπτερα Wildcat της Βρετανίας – Η Ιταλία στέλνει τη φρεγάτα Martinengo

Τα ελικόπτερα «Wildcat» που στέλνει η Βρετανία άρχισαν να καταφθάνουν στην Κύπρο, ενώ το αντιτορπιλικό HMS Dragon θα καθυστερήσει να φτάσει στο νησί.

Τα ελικόπτερα είναι εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet και έχουν δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι έχει γίνει στόχος επιθέσεων από drones, στο πλαίσιο του ευρύτερου πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Αεροσκάφη F-35B της RAF κατέρριψαν drones πάνω από την Ιορδανία – η πρώτη φορά που ένα βρετανικό stealth μαχητικό κατέστρεψε στόχο σε επιχειρήσεις – με την υποστήριξη αεροσκαφών Typhoon και ενός αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού Voyager.

Επίσης, μια βρετανική μονάδα αντι-drones εξουδετέρωσε drones στον ιρακινό εναέριο χώρο, ενώ ένα Typhoon της RAF που επιχειρούσε στο Κατάρ κατέρριψε ένα ιρανικό drone χρησιμοποιώντας πύραυλο αέρος-αέρος τη Δευτέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον τέσσερα αεροσκάφη Typhoon έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στο Κατάρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Στην Κύπρο έχει φτάσει και η φρεγάτα FREMM «Languedoc» της Γαλλίας, ενώ από τις αρχές της εβδομάδας στο νησί βρίσκονται οι δύο ελληνικές φρεγάτες «ΨΑΡΑ» και «ΚΙΜΩΝ», και τέσσερα F-16 Viper της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η Ιταλία θα στείλει στην Κύπρο την φρεγάτα «Federico Martinengo» κλάσης Bergamini, με τουλάχιστον 160 άτομα πλήρωμα. Αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου μέσα στις επόμενες σαράντα οκτώ ώρες.

Σημειώνεται ότι πέρυσι η «Martinengo» ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στην αποστολή EUNAVFOR Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, επιστρέφοντας στη ναυτική βάση του Τάραντα μετά την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις απειλές των Χούθι.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Άμυνας, η Ισπανία αποφάσισε να στείλει τη φρεγάτα Cristóbal Colón στην περιοχή.

Το πολεμικό πλοίο θα επιχειρήσει στην περιοχή μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» που πέρασε σήμερα το Στενό του Γιβραλτάρ και μονάδες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με μοναδική αποστολή την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.