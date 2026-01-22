Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Στιβ Γουίτκοφ: «Μόνο ένα θέμα μένει» για να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία – Νέα συνάντηση με Πούτιν το μεσημέρι

«Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, κυρίως ενόψει της άφιξης του Γουίτκοφ στη Μόσχα και της συνάντησής του με τον Πούτιν»
FILE - President Donald Trump, right, shakes the hand of Russia's President Vladimir Putin during a joint press conference at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong, File)
Βλάντιμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ / Reuters

«Μόνο ένα θέμα» μένει να διευθετηθεί προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία σημείωσε σύμφωνα με πληροφορίες ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σημειώνεται πως σήμερα Πέμπτη (22.1.26) στο Νταβός θα συναντηθεί και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι εκτιμά τις διπλωματικές προσπάθειες του Στιβ Γουίτκοφ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει σημερινές του δηλώσεις. Το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τις συνομιλίες.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θα φτάσουν στη Μόσχα κάποια στιγμή μετά τις 18:00- 19:00 (ώρα Ελλάδας) και θα συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος και για άλλα σχετικά θέματα», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Λίγο νωρίτερα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ο Γουίτκοφ είχε επισημάνει: «Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε».

Ερωτηθείς αν το Κρεμλίνο συμμερίζεται την αισιοδοξία του Γουίτκοφ, ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, κυρίως ενόψει της άφιξης του Γουίτκοφ στη Μόσχα και της συνάντησής του με τον Πούτιν».

Εξάλλου πρόσθεσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά πολύ τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ προσωπικά και της ομάδας του, περιλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Γουίτκοφ (…) Χαιρετίζουμε αυτές τις προσπάθειες και την αποτελεσματικότητά τους».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
74
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ συστήνει το «Συμβούλιο Ειρήνης»: Εκτός και η Βρετανία με αιχμηρές βολές
Είχε αρχικά επινοηθεί για να επιβλέψει την ανοικοδόμηση της Γάζας. Όμως το σχέδιο του χάρτη του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή και όχι μόνο το ζήτημα του παλαιστινιακού εδάφους
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε στιγμιότυπο της ομιλίας του στο 56ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
Όλη η αλήθεια για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία που είναι μόνο στο μυαλό του Τραμπ: Χρυσός Θόλος και ορυκτά
Το παρασκήνιο στο Νταβός, οι τρεις κωλοτούμπες σε μία μέρα, η ενότητα της Ευρώπης που χάλασε τα σχέδια του Λευκού Οίκου και το 1 εκατ. δολάρια σε κάθε κάτοικο
Γροιλανδία
Ο Μαρκ Ρούτε συζήτησε με τον Τραμπ «τρόπους για να παραμείνει ασφαλής» η Γροιλανδία: «Είχαμε μια καλή συζήτηση»
Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στη Γροιλανδία»
Μαρκ Ρούτε
Newsit logo
Newsit logo