Στιβ Γουίτκοφ: «Μόνο ένα θέμα μένει» για να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία – Νέα συνάντηση με Πούτιν το μεσημέρι

«Μόνο ένα θέμα» μένει να διευθετηθεί προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία σημείωσε σύμφωνα με πληροφορίες ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σημειώνεται πως σήμερα Πέμπτη (22.1.26) στο Νταβός θα συναντηθεί και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι εκτιμά τις διπλωματικές προσπάθειες του Στιβ Γουίτκοφ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει σημερινές του δηλώσεις. Το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τις συνομιλίες.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θα φτάσουν στη Μόσχα κάποια στιγμή μετά τις 18:00- 19:00 (ώρα Ελλάδας) και θα συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος και για άλλα σχετικά θέματα», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Λίγο νωρίτερα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ο Γουίτκοφ είχε επισημάνει: «Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε».

Ερωτηθείς αν το Κρεμλίνο συμμερίζεται την αισιοδοξία του Γουίτκοφ, ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, κυρίως ενόψει της άφιξης του Γουίτκοφ στη Μόσχα και της συνάντησής του με τον Πούτιν».

Εξάλλου πρόσθεσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά πολύ τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ προσωπικά και της ομάδας του, περιλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Γουίτκοφ (…) Χαιρετίζουμε αυτές τις προσπάθειες και την αποτελεσματικότητά τους».