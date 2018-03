Η Στόρμι Ντάνιελς πέρασε ανιχνευτή ψεύδους για τη σχέση με τον Τραμπ

Στα αποτελέσματα από την εξέταση με πολυγράφο που έχει στην κατοχή του το CNN, o Ron Slay που διενήργησε το τεστ τον Μάιο του 2011 δήλωσε ότι ήταν ειλικρινής πως συνευρέθηκε χωρίς προφύλαξη με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2006.

Το τεστ αλήθειας επικεντρώθηκε σε τρία ερωτήματα για τη φερόμενη συνεύρεσή της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Της ζήτησε να απαντήσει αν είχε κολπική επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν έκανε σεξ χωρίς προφυλάξεις μαζί του και αν της είπε ότι θα την πάρει στο Apprentice.

Η Στόρμι Ντάνιελς απάντησε θετικά και στις ερωτήσεις. Στην αναφορά του ο Ron Slay είπε ότι μόνο η τρίτη απάντησή της για το Apprentice έδωσε ασαφή αποτελέσματα.

Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν έχουν προβεί σε σχολιασμό για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο δικηγόρος της Στόρμι Ντάνιελς δήλωσε ότι πλήρωσε 25.000 δολάρια για να αγοράσει τα δικαιώματα του βίντεο. Το αγόρασε για να εξασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί με ασφάλεια και ότι δεν θα καταστραφεί.

Η Στόρμι Ντάνιελς, σύμφωνα με την WSJ, έκανε το τεστ ως μέρος της συμφωνίας να πουλήσει την ιστορία της στο περιοδικό Life & Style. Θα της έδιναν 15.000 δολάρια αν δημοσίευαν τη συνέντευξη.

Technically I didn't sleep with the POTUS 12 years ago. There was no sleeping (hehe) and he was just a goofy reality TV star. But I digress…People DO care that he lied about it, had me bullied, broke laws to cover it up, etc. And PS…I am NOT going anywhere. xoxoxo https://t.co/Js9sEnanIk

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 20, 2018