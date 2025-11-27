«Στράβωσε» η Τουρκία με τον καθορισμό ΑΟΖ ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο: «Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων»

Η Τουρκία αντέδρασε αρνητικά στη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Με δηλώσεις της προσπαθεί να «συνετίσει» τις χώρες της περιοχής, καλώντας τες να μην υποστηρίξουν «τα μονομερή βήματα της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου».

Ταυτόχρονα, η Τουρκία αφήνει σαφείς αιχμές και απειλές, μετά την ιστορική συμφωνία Κύπρου και Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ και ηλεκτρική διασύνδεση, τονίζοντας ότι «η Τουρκία, μαζί με την ΤΔΒΚ, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Η Τουρκία, αν και παραδέχεται ότι η επίμαχη περιοχή στην οποία καθορίστηκαν οι ΑΟΖ «δεν εμπίπτει στην δικαιοδοσία της», ισχυρίζεται πως παραγνωρίζονται τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι «είναι τα κυρίαρχα και ισότιμα συστατικά μέρη του νησιού».

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείο Εξωτερικών, Ονσού Κετσελί, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης που υπογράφηκε μεταξύ του Λιβάνου και της Κύπρου ανέφερε:

«Από το 2003, η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου” (GCASC) υπογράφει διμερείς συμφωνίες με παράκτιες χώρες της περιοχής σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών γύρω από το νησί της Κύπρου, αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι τα κυρίαρχα συστατικά μέρη του νησιού.

Η Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Λιβάνου και της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης» το 2007 αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, υπογράφηκε εκ νέου χθες (26 Νοεμβρίου 2025) μεταξύ των δύο χωρών.

Ενώ η περιοχή που υπόκειται στη συμφωνία εμπίπτει εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία καταχωρίσαμε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, η χώρα μας προσεγγίζει το ζήτημα στο πλαίσιο του Κυπριακού και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας από τον Λίβανο ή άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής με την «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου» (GCASC) αφορά άμεσα τα ίσα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στο νησί.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους ή ολόκληρο το νησί και δεν έχει καμία εξουσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που αφορούν ολόκληρο το νησί.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τις χώρες της περιοχής, να μην υποστηρίξουν αυτά τα μονομερή βήματα της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου» (GCASC) και να μην γίνουν όργανα προσπαθειών σφετερισμού των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είναι τα κυρίαρχα και ισότιμα συστατικά μέρη του νησιού.

Η Τουρκία, μαζί με την “ΤΔΒΚ”, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».