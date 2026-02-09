Super Bowl LX: Η νίκη των Seattle Seahawks, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις Bad Bunny και Lady Gaga και η κριτική του Ντόναλντ Τραμπ

Ένα ιδιαίτερο Halftime Show, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια τηλεθεατές στο Super Bowl LX, με έντονο λάτιν “άρωμα” την ώρα που στις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, το κλίμα είναι διχαστικό.

Απόλυτοι νικητές του αγώνα ήταν οι Seattle Seahawks που κατέκτησαν το Super Bowl, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με τους New England Patriots, όπου επικράτησαν με 29-13, ενώ στο Halftime Show, οι εμφανίσεις του Bad Bunny και της Lady Gaga να κάνουν το κοινό να παραληρεί και τον Ντόναλντ Τραμπ, έξαλλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Seattle Seahawks επικράτησαν με 29-13 των New England Patriots στον τελικό του αμερικανικού NFL στο Levi’s Stadium, με το Σιάτλ να εκδικείται για την ήττα στο Super Bowl του 2015 από τους Patriots και να κατακτά το Lombardi Trophy για δεύτερη φορά.

Το εντυπωσιακό Halftime Show

Ένα φαντασμαγορικό Halftime Show με έντονο latin χρώμα, συμβολισμούς και κοινωνικά μηνύματα παρουσίασε ο Bad Bunny στο Super Bowl LX, φέρνοντας στο προσκήνιο την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο και εκφράζοντας τη στήριξή του στη λατινοαμερικανική κοινότητα και τους μετανάστες στις ΗΠΑ.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ξεκίνησε την εμφάνισή του με το «Tití Me Preguntó», δηλώνοντας από την αρχή «Que rico es ser Latino» («Πόσο ωραίο είναι να είσαι Λατίνος»), δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σκηνή στήθηκε σαν ένα τροπικό τοπίο με φοίνικες, πλούσια βλάστηση και μια αγορά που θύμιζε Πουέρτο Ρίκο. Ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου, τραγούδησε με headset μικρόφωνο, κάνοντας μια διακριτική αναφορά στον Πορτορικανό σταρ Chayanne.

Ο Bad Bunny έφερε στη σκηνή του halftime show τη Lady Gaga, τον Ricky Martin και έντονο «άρωμα» από την πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

«Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!» φώναξε προς το τέλος – μία από τις ελάχιστες φράσεις που είπε στα αγγλικά στη διάρκεια του 13λεπτου σόου. Στη συνέχεια έκανε μια «ονομαστική αναφορά» σε χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, όπως η Ουρουγουάη, η Κολομβία, η Βενεζουέλα, η Κούβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς.

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του στα Grammy, όπου είχε ασκήσει κριτική στην αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), ο Bad Bunny συνέχισε στο ίδιο κλίμα. Στο πρόγραμμά του συμπεριέλαβε το «Nuevayol», ένα τραγούδι αφιερωμένο στη λατινική κουλτούρα και την πορτορικανική κοινότητα της Νέας Υόρκης.

Από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga, η οποία τραγούδησε το «Die With A Smile» – γνωστό ντουέτο με τον Bruno Mars – σε latin εκδοχή.

Η Gaga χόρεψε μαζί με τον Bad Bunny, χαρίζοντας στο κοινό μια εντυπωσιακή συνεργασία. Στη σκηνή ανέβηκε και ο Ricky Martin.

Η ολόλευκη εμφάνιση του Bad Bunny επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το ιδιαίτερο στιλ του, καθώς συχνά χρησιμοποιεί τη μόδα για να κάνει κοινωνικά και πολιτικά σχόλια.

Τη βραδιά άνοιξαν οι Green Day στο Levi’s Stadium. Αν και έπαιξαν μεγάλες επιτυχίες τους, απέφυγαν τις πιο αιχμηρές πολιτικές αναφορές: στο «Holiday» δεν ακούστηκε ο στίχος για τον Τζορτζ Μπους, ενώ το «American Idiot» ερμηνεύτηκε χωρίς αλλαγές στους στίχους, σε αντίθεση με άλλες συναυλίες τους.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Έντονη ήταν η κριτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μέσα από το Truth Social, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως “δεν βγάζει νόημα, προσβάλλει το αμερικανικό μεγαλείο”, ενώ δεν παρέλειψε να επικρίνει και τον Bad Bunny, λέγοντας ότι κανένας δεν καταλαβαίνει τι λέει “αυτός ο τύπος”.

«Το Halftime Show του Super Bowl είναι πραγματικά χάλια – από τα χειρότερα που έχουμε δει ποτέ! Δεν βγάζει νόημα, προσβάλλει το αμερικανικό μεγαλείο και δεν αντικατοπτρίζει τα δικά μας πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή ποιότητας. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος και οι χοροί είναι απαράδεκτοι, ειδικά για μικρά παιδιά που παρακολουθούν σε όλη την Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι σαν χαστούκι στο πρόσωπο της χώρας μας, τη στιγμή που η χώρα καταρρίπτει ρεκόρ και ανεβάζει τον πήχη κάθε μέρα – ακόμα και με το καλύτερο χρηματιστήριο και τα καλύτερα συνταξιοδοτικά 401(k) στην ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα το εμπνευστικό σε αυτό το χάος που ονομάζουν Halftime Show. Και να δείτε που τα λεγόμενα «fake news» μέσα ενημέρωσης θα το αποθεώσουν, γιατί δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο.

Και, παρεμπιπτόντως, το NFL πρέπει να καταργήσει αμέσως τον γελοίο νέο κανονισμό για το kickoff. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το show αποτελεί προσβολή για τη χώρα, η οποία, όπως ανέφερε, καταγράφει καθημερινά νέα ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων επιδόσεων στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για υπερβολικά θετικές κριτικές, λέγοντας ότι «δεν κατανοούν την πραγματικότητα», και ζήτησε από την NFL να αλλάξει άμεσα τον κανόνα έναρξης.