Super Bowl: Οι «θάμνοι» που έκλεψαν την παράσταση στο halftime show έβγαλαν 1.300 δολάρια ενώ ο Bad Bunny τίποτα

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Bad Bunny στην σκηνή του Super Bowl LX θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο μοναδικές, αφού έφερε στην μεγαλύτερη σκηνή των ΗΠΑ την κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής, με τον Πουερτορικανό καλλιτέχνη να περνάει κοινωνικά αλλά και πολιτικά μηνύματα μέσω του σόου του.

Μπορεί βέβαια το halftime show του καλλιτέχνη, Bad Bunny, στο Super Bowl να έφερε διάφορες αντιδράσεις από ισχυρούς ανθρώπους όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, το αποτύπωμά του όμως στο τέλος ήταν θετικό. Το σκηνικό που στήθηκε στο κέντρο του Levi’S Stadium στο Σαν Φρανσίσκο ήταν άκρως εντυπωσιακό με τα σκηνικά και τους χορευτές να μας «κουνάνε» σε λατινοαμερικάνικο ρυθμό.

Παρά τους αστέρες που βρέθηκαν στη σκηνή όπως η Lady Gaga και Ρίκι Μάρτιν, δεν ήταν αυτοί που έκλεψαν τις εντυπώσεις και ξεχώρισαν χωρίς καν να δείξουν τα πρόσωπά τους.

Συγκεκριμένα, η σκηνή δημιουργήθηκε από δεκάδες ανθρώπους ντυμένους ως θάμνους, με την στιγμή που έβγαιναν και έμπαιναν στο γήπεδο να προσφέρει μία πολύ αστεία εικόνα στους παρευρισκόμενους.

Η δουλειά τους βέβαια ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ποιος μπορεί να στέκεται ακίνητος όταν παίζει η ξεσηκωτική μουσική του Bad Bunny. Γι’ αυτό άλλωστε και πληρώθηκαν ανάλογα.

The ‘bushes’ on the SUPER BOWL Performance Stage set for Bad Bunny and Lagy Gaga performance were actual ‘PEOPLE’. They were wearing the costume of Green Bushes. pic.twitter.com/6FvUCkX51H — DeadBull (@dead_bull1) February 9, 2026

Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων που εργάζεται για το The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι κομπάρσοι που έκαναν τους θάμνους έλαβαν 1.309 δολάρια για τις υπηρεσίες τους. Εκτός από την ίδια την παράσταση, πέρασαν συνολικά 70 ώρες (οκτώ ημέρες) με πρόβες και προετοιμασία.

WAIT, THE BUSHES WERE PEOPLE IN COSTUME THE WHOLE TIME #SuperBowl pic.twitter.com/XkLLE8dRim — Torin Gillies (@TorinGillies) February 9, 2026

Ο ίδιος ο Bad Bunny υπενθυμίζεται ότι δεν έλαβε αμοιβή, παρά το γεγονός ότι ήταν ο πρωταγωνιστής καθώς οι καλλιτέχνες ιστορικά δεν αμείβονται, καθώς θεωρείται πως η σκηνή του Super Bowl είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση για τους ίδιους.