Super Bowl: Οι «θάμνοι» που έκλεψαν την παράσταση στο halftime show έβγαλαν 1.300 δολάρια ενώ ο Bad Bunny τίποτα

Η Lady Gaga και ο Ρίκι Μάρτιν δεν ήταν αυτοί που έκλεψαν τις εντυπώσεις - Άλλοι ξεχώρισαν χωρίς καν να δείξουν τα πρόσωπά τους
θάμνοι
Οι «θάμνοι» την στιγμή που έμπαιναν στη σκηνή

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Bad Bunny στην σκηνή του Super Bowl LX θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο μοναδικές, αφού έφερε στην μεγαλύτερη σκηνή των ΗΠΑ την κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής, με τον Πουερτορικανό καλλιτέχνη να περνάει κοινωνικά αλλά και πολιτικά μηνύματα μέσω του σόου του.

Μπορεί βέβαια το halftime show του καλλιτέχνη, Bad Bunny, στο Super Bowl να έφερε διάφορες αντιδράσεις από ισχυρούς ανθρώπους όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, το αποτύπωμά του όμως στο τέλος ήταν θετικό. Το σκηνικό που στήθηκε στο κέντρο του Levi’S Stadium στο Σαν Φρανσίσκο ήταν άκρως εντυπωσιακό με τα σκηνικά και τους χορευτές να μας «κουνάνε» σε λατινοαμερικάνικο ρυθμό.

Παρά τους αστέρες που βρέθηκαν στη σκηνή όπως η Lady Gaga και Ρίκι Μάρτιν, δεν ήταν αυτοί που έκλεψαν τις εντυπώσεις και ξεχώρισαν χωρίς καν να δείξουν τα πρόσωπά τους.

Συγκεκριμένα, η σκηνή δημιουργήθηκε από δεκάδες ανθρώπους ντυμένους ως θάμνους, με την στιγμή που έβγαιναν και έμπαιναν στο γήπεδο να προσφέρει μία πολύ αστεία εικόνα στους παρευρισκόμενους.

Η δουλειά τους βέβαια ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ποιος μπορεί να στέκεται ακίνητος όταν παίζει η ξεσηκωτική μουσική του Bad Bunny. Γι’ αυτό άλλωστε και πληρώθηκαν ανάλογα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων που εργάζεται για το The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι κομπάρσοι που έκαναν τους θάμνους έλαβαν 1.309 δολάρια για τις υπηρεσίες τους. Εκτός από την ίδια την παράσταση, πέρασαν συνολικά 70 ώρες (οκτώ ημέρες) με πρόβες και προετοιμασία.

Ο ίδιος ο Bad Bunny υπενθυμίζεται ότι δεν έλαβε αμοιβή, παρά το γεγονός ότι ήταν ο πρωταγωνιστής καθώς οι καλλιτέχνες ιστορικά δεν αμείβονται, καθώς θεωρείται πως η σκηνή του Super Bowl είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση για τους ίδιους.

