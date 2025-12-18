Συγκρούσεις και συλλήψεις στη διαδήλωση αγροτών στις Βρυξέλλες: Ένας τραυματίας

Σκηνές έντασης και βίας εκτυλίχθηκαν σήμερα στους δρόμους των Βρυξελλών, και ειδικότερα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, όταν η διαδήλωση των αγροτών κλιμακώθηκε σε συγκρούσεις με την αστυνομία, αφήνοντας πίσω της έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο και εκτεταμένες ζημιές στο ευρωπαϊκό κέντρο της πόλης.

Με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση η βελγική αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει τη μεγάλη διαδήλωση των αγροτών, που διαμαρτύρονται για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ και τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur, όταν κάποιοι από τους συγκεντρωμένους έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες άρχισαν να πετούν πέτρες και πατάτες στις δυνάμεις ασφαλείας και να σπάνε τζάμια.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της πλατείας Λουξεμβούργου στις Βρυξέλλες, όπου μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με συγκρούσεις νωρίτερα το απόγευμα ανάμεσα σε αστυνομικούς και αγρότες. Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές αν πρόκειται για διαδηλωτή ή για δημοσιογράφο.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών ήρθαν αντιμέτωπες με τις αστυνομικές δυνάμεις, βάζοντας φωτιές, ανάβοντας καπνογόνα και πετώντας πέτρες και αντικείμενα, με τις Αρχές να απαντούν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 10.000 αγρότες από 27 ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στη διαδήλωση, η οποία πραγματοποιείται παράλληλα με τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αστυνομία επενέβη όταν τα επεισόδια κλιμακώθηκαν και προσπάθησε να συλλάβει κάποιους από τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κάποια στιγμή ένα τρακτέρ κατευθύνθηκε προς τη γραμμή των αστυνομικών, αλλά δεν φαίνεται να χτύπησε κανέναν. Άλλοι έβαλαν στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

Η αστυνομία των Βρυξελλών ανέφερε ότι ενέκρινε την παρουσία 50 τρακτέρ στη συγκέντρωση, όμως νωρίς το απόγευμα είχαν φτάσει στη βελγική πρωτεύουσα γύρω στα 1.000, τα περισσότερα με βελγικές πινακίδες. Οι διαδηλωτές υπολογίζονται σε περίπου 7.300.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Belga, η αστυνομία ξεκίνησε την επιχείρηση εκκένωσης της πλατείας Λουξεμβούργου περίπου στις 15:15 της Πέμπτης (18.12.2025). Λίγο πριν τις 16:00, η πλατεία είχε σχεδόν αδειάσει, με τις αστυνομικές δυνάμεις να διαλύουν τους τελευταίους διαδηλωτές. Τα περισσότερα τρακτέρ που είχαν κατακλύσει το σημείο είχαν ήδη αποχωρήσει.

Ωστόσο, στα στενά της ευρωπαϊκής συνοικίας συνεχίστηκε ένα κυνηγητό ανάμεσα σε ομάδες διαδηλωτών και την αστυνομία.

Γύρω στις 15:40, οι δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούσαν να πραγματοποιούν επιχείρηση εντοπισμού συγκεκριμένων ατόμων που συμμετείχαν στη διαδήλωση και προκαλούσαν επανειλημμένα τους αστυνομικούς. Για λόγους ασφαλείας, είχε δημιουργηθεί κλοιός γύρω από την πλατεία Λουξεμβούργου.

Λίγο μετά τις 15:40, διαδηλωτής στην οδό Rue d’Arlon πέταξε αυγό σε αστυνομικό, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Αγρότες που βρίσκονταν κοντά επιχείρησαν να εμποδίσουν τη σύλληψη, γεγονός που προκάλεσε νέα έφοδο της αστυνομίας και οδήγησε στη σύλληψη ακόμη τριών ατόμων.

Στο πέρασμά τους, οι διαδηλωτές άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής στην πλατεία Λουξεμβούργου. Ξερίζωσαν κομμάτια από το οδόστρωμα, μεταλλικά κιγκλιδώματα ήταν διασκορπισμένα, ενώ σε διάφορα σημεία συνέχιζαν να καίνε μικρές φωτιές. Καμένα πατίνια βρίσκονταν επίσης διάσπαρτα στον χώρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες των Brussels Times, οι περισσότεροι από εκείνους που προκαλούσαν τα τελευταία επεισόδια φέρονται να προέρχονταν από τη Γαλλία. Ορισμένοι επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό με το σύνθημα «Frexit», ωστόσο απομακρύνθηκαν σχεδόν αμέσως από Γάλλους συναδέλφους τους, οι οποίοι φώναζαν: «Όχι πολιτική εδώ!».

Τα τελευταία τρακτέρ αποχωρούν πλέον και από τη λεωφόρο Albert II, ενώ έχουν ξεκινήσει οι πρώτες εργασίες καθαρισμού των δρόμων.

Γιατί διαμαρτύρονται οι αγρότες

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18.1.280), δεκάδες τρακτέρ κατέκλυσαν κεντρικές λεωφόρους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα εάν θα πρέπει να υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών η συμφωνία με τη Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη). Οι επικριτές της λένε ότι φτηνά αγροτικά προϊόντα θα κατακλύσουν την αγορά, εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί από νωρίς στην πόλη για να προστατεύσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στην Πλατεία Λουξεμβούργου, μπροστά από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κλίμα ήταν τεταμένο, με τους αγρότες να έχουν βάλει φωτιά σε ελαστικά και σε κάδους απορριμμάτων.

Από το πρωί, η αστυνομία έκανε χρήση νερού υπό πίεση για να διαλύσει ομάδες διαδηλωτών. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι κουκουλοφόροι έσπασαν τα τζάμια ενός κτιρίου του Κοινοβουλίου.

Πολλοί διαδηλωτές είπαν στο AFP ότι τα θέματα που τους δυσαρεστούν είναι πολλά: όχι μόνο η συμφωνία με τη Mercosur αλλά και οι φόροι στα λιπάσματα και η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η Φλοράνς Πελισιέ, 47 ετών, που καλλιεργεί κοκκινογούλια και ελαιοκράμβη, έφτασε στις Βρυξέλλες από το Βιλιέρ-ον-Μπιερ της Γαλλίας.

Για την αγρότισσα, η Mercosur είναι ισοδύναμη με τον αθέμιτο ανταγωνισμό: «Θα εισάγουν προϊόντα στα οποία έχουν ρίξει πράγματα που εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούμε (…) Μας φέρνουν χάλια κοτόπουλα ενώ μας επιβάλλουν μια γεωργία υψηλού επιπέδου!» σχολίασε.

«Είμαστε εδώ για να πούμε όχι στη Mercosur, κυρίως επειδή έχουμε την εντύπωση ότι σήμερα η Ούρσουλα (φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν) θέλει να επιβάλει τον δικό της νόμο» είπε ένας Βέλγος γαλακτοπαραγωγός.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε το πρωί με μια αντιπροσωπεία του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού αγροτικού συνδικάτου, του Copa-Cogeca. «Η Ευρώπη θα είναι πάντα στο πλευρό σας», υποσχέθηκε σε μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση.

Το Copa-Cogeca ανέμενε στις Βρυξέλλες τουλάχιστον 10.000 διαδηλωτές από πολλές χώρες, κυρίως από τη Γαλλία.

«Το τέλος μας = Η πείνα σας» συνόψιζε ένα σλόγκαν, γραμμένο πάνω σε ένα μαύρο φέρετρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βραζιλία, που προεδρεύει της Mercosur, επιμένουν να επικυρώσουν το Σάββατο την εμπορική συμφωνία την οποία διαπραγματεύονται εδώ και 25 χρόνια, με στόχο να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο. Η φον ντερ Λάιεν χρειάζεται για τον σκοπό αυτό τη σύμφωνη γνώμη της ειδικής πλειοψηφίας των χωρών μελών, όμως κάποιες από αυτές, όπως η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιταλία ζητούν την αναβολή της υπογραφής, προς μεγάλη απογοήτευση της Ισπανίας και της Γερμανίας.

«Δεν είμαστε έτοιμοι», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από τις Βρυξέλλες.

Οι χώρες της Νοτίου Αμερικής κατηγορούνται από πολλούς Ευρωπαίους αγρότες ότι δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς και εργατικούς κανονισμούς που επιβάλλονται στους ίδιους, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντά τους σε χαμηλότερες τιμές.