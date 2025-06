Συγχαρητήρια Νετανιάχου σε Τραμπ: «Η απόφασή του να βομβαρδίσει τα πυρηνικά του Ιράν θα αλλάξει την ιστορία»

Τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «τολμηρή» απόφασή του να διατάξει τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν εξέφρασε σήμερα, Κυριακή (22.06.25) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια στιγμή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε πως τηρήθηκε η υπόσχεση που είχε κάνει πως θα καταστραφούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, γνωστοποιώντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τού τηλεφώνησε μόλις ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές για να τον ενημερώσει.

Ο Νετανιάχου εκτίμησε ότι αυτή η κίνηση «θα αλλάξει την Ιστορία» και θα διαμορφώσει το μέλλον της Μέσης Ανατολής.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, μετά το αρχικό που μεταδόθηκε λίγα λεπτά πριν από το διάγγελμα που απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου επισήμανε πως η αμερικανική επιχείρηση διεξήχθη «σε πλήρη συντονισμό» με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

«Σας υποσχέθηκα πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα καταστρέφονταν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτή η υπόσχεση εκπληρώθηκε», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’



First comes strength, then comes peace.



And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7