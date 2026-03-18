Συλλυπητήρια Πούτιν σε Χαμενεΐ για τον θάνατο του Λαριτζανί: Ήταν «αληθινός φίλος» της Ρωσίας

«Ο Αλί Λαριτζανί θα παραμείνει στις καρδιές μας», έγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε μήνυμα που έστειλε στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, για τον θάνατο του του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε την Τετάρτη (18.03.2026) μήνυμα στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του επικεφαλής των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας Αλί Λαριτζανί.

Στο μήνυμα εκφράζονται τα συλλυπητήρια του Πούτιν για τη δολοφονία του Λαριτζανί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS, το οποίο σημειώνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε συναντήσει «επανειλημμένα» τον Λαριτζανί.

«Η λαμπρή μνήμη του ως αληθινού φίλου της χώρας μας, ο οποίος συνέβαλε τόσο πολύ στην ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, θα παραμείνει στις καρδιές μας», έγραψε ο Πούτιν.

Υπενθυμίζεται πως ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό το πρωί της Τρίτης ότι σε πυραυλική επίθεση σκοτώθηκαν ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, και ο αρχηγός της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί.

Τους θανάτους επιβεβαίωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης αρκετές ώρες μετά την είδηση.

Παράλληλα, με γραπτή δήλωση «εμφανίστηκε» σήμερα και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος επίσης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν αντίποινα.

Mojtaba Khamenei mourns Larijani's death in a statement and says the killers will pay the price soon.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε σε γραπτό μήνυμα που δημοσιεύτηκε σε κανάλι του Telegram το οποίο αποδίδεται σε αυτόν, ότι οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, θα πληρώσουν σύντομα το τίμημα.

«Με βαθιά θλίψη έλαβα την οδυνηρή είδηση του μαρτυρικού θανάτου του Δρ. Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και εκπροσώπου του ηγέτη στο εν λόγω συμβούλιο, μαζί με τον αξιόλογο γιο του και ορισμένους από τους συνεργάτες του. Οι δολοφόνοι του θα πληρώσουν πολύ σύντομα για το αίμα του» τόνισε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι άγνωστο παραμένει το που βρίσκεται και σε τι κατάσταση ο γιος του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από πυραυλική επίθεση στο σπίτι του στην Τεχεράνη. Ο γιος του, Μοτζτάμπα, βρισκόταν στο ίδιο σπίτι με τον πατέρα του τη στιγμή της επίθεσης, ωστόσο κατάφερε να γλιτώσει τον θάνατο για δευτερόλεπτα.