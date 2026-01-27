Κόσμος

Συναγερμός για την ανθρωπότητα: Το Ρολόι της Αποκάλυψης πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ

Οι επιστήμονες του Bulletin of Atomic Scientists μετακίνησαν τους δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης 4 δευτερόλεπτα μπροστά, φτάνοντας στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα - Η μικρότερη απόσταση από τα μεσάνυχτα στα 79 χρόνια ιστορίας του ρολογιού
Το Ρολόι της Αποκάλυψης
Το Ρολόι της Αποκάλυψης / REUTERS / Kevin Fogarty

Το Ρολόι της Αποκάλυψης, που εδώ και δεκαετίες μετρά αντίστροφα προς το τέλος του κόσμου, είναι πλέον πιο κοντά στην καταστροφή από ποτέ.

Την Τρίτη (27.01.2026), οι επιστήμονες του Bulletin of Atomic Scientists μετακίνησαν τους δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης τέσσερα δευτερόλεπτα μπροστά, φτάνοντας στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, με τα μεσάνυχτα να σημαίνουν τον θεωρητικό αφανισμό της ανθρωπότητας.

Πρόκειται για τη μικρότερη απόσταση από τα μεσάνυχτα στα 79 χρόνια ιστορίας του ρολογιού, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη απειλή για την ανθρωπότητα.

Η ομάδα που καθορίζει τη θέση των δεικτών επικαλέστηκε πολλαπλές απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια: πυρηνικά όπλα, κλιματική αλλαγή και επικίνδυνες τεχνολογίες.

Η πρόεδρος και CEO του Bulletin, Αλεξάντρα Μπελ, δήλωσε: «Κάθε δευτερόλεπτο μετράει και ο χρόνος μας τελειώνει. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ο κόσμος μας δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στα μεσάνυχτα».

Το Ρολόι δημιουργήθηκε το 1947, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι εντάσεις ΗΠΑ–Σοβιετικής Ένωσης είχαν φέρει τον μόνιμο φόβο πυρηνικής καταστροφής.

Από το 2020, το ρολόι πλησιάζει συνεχώς πιο κοντά στα μεσάνυχτα. Το φετινό άλμα των τέσσερα δευτερόλεπτα είναι το μεγαλύτερο από το 2023, όταν είχε μετακινηθεί από τα 100 στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανθρωπότητα δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μεγαλύτερη απειλή για μια καταστροφική παγκόσμια κρίση από ό,τι σήμερα.

