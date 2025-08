Συναγερμός στην Κίνα για τον ιό Chikungunya – Χιλιάδες κρούσματα καθημερινά

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει μολυνθεί από την έξαρση που παρουσιάζει ο ιός Chikungunya στην Κίνα. Αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπισή του υιοθετούν οι αρχές.

Η επιδημία του ιού Chikungunya στην Κίνα έχει οδηγήσει τις αρχές στη λήψη προληπτικών μέτρων που περιλαμβάνουν κουνουπιέρες, σύννεφα απολυμαντικού, πρόστιμα για όσους δεν απομακρύνουν στάσιμα νερά, ακόμα και τη χρήση drones για τον εντοπισμό εστιών αναπαραγωγής των εντόμων μετάδοσής του.

Ο ιός έχει εξαπλωθεί ραγδαία σε περισσότερες από δώδεκα πόλεις της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα, βόρεια του Χονγκ Κονγκ, με σχεδόν 3.000 νέα κρούσματα μόνο την τελευταία εβδομάδα.

China is facing an outbreak of chikungunya—a virus spread by mosquitoes that can sometimes be deadly. There is no vaccine, and the World Health Organization is sounding the alarm. How serious is the threat? pic.twitter.com/Iwc0s0CCWl — China in Focus – NTD (@ChinaInFocusNTD) July 31, 2025

Συγκεκριμένα, μόνο η πόλη Φοσάν που βρίσκεται κοντά στο Χονγκ Κονγκ, καταγράφει από τον Ιούνιο του 2025, 7.000 κρούσματα.

Πώς μεταδίδεται ο chikungunya

Ο chikungunya, μεταδίδεται μόνο μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και δεν είναι μεταδοτικός από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως, αν ένα μη μολυσμένο κουνούπι τσιμπήσει έναν άνθρωπο με chikungunya, μπορεί να μολυνθεί και να μεταδώσει τον ιό στο επόμενο άτομο που θα τσιμπήσει.

Η μόλυνση από τον ιό προκαλεί πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις, παρόμοια συμπτώματα με τον δάγκειο πυρετό, με τα περισσότερα από τα συμπτώματα να υποχωρούν μέσα σε δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τις Κινεζικές αρχές σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται, νεαρά άτομα, ηλικιωμένοι αλλά και ευπαθείς ομάδες.

Chikungunya is a viral disease-causing high fever and intense joint pain.



It is caused by an arbovirus, transmitted to humans by Aedes mosquitoes that breed in stagnant water and bite during the day.



The incubation period is one week. pic.twitter.com/Pt9wFJQuVZ — Dédáyọ̀ Roots (@DedayoRoots) August 6, 2025

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν επιδεινώσει την κρίση στην Κίνα. Αν και ο ιός είναι συνηθισμένος σε τροπικές περιοχές, η εξάπλωση φέτος είναι ασυνήθιστα έντονη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έξαρση του ιού στην ιστορία της Κίνας, καθώς παλαιότερα υπήρχαν μόνο μεμονωμένα περιστατικά.

Μέτρα κατά του Chikungunya

Η Κίνα είναι γνωστή για την επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων, ήδη από την εποχή της επιδημίας του SARS το 2003, τα οποία συχνά θεωρούνται υπερβολικά. Στη σημερινή κρίση, αν και οι αρχές είχαν εφαρμόσει αρχικά δεκαπενθήμερη καραντίνα στο σπίτι, το συγκεκριμένο μέτρο όμως καταργήθηκε καθώς η μετάδοση του ιού δεν γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα νέα μέτρα απαιτούν από τους ασθενείς να παραμένουν υποχρεωτικά σε νοσοκομειακή απομόνωση στην πόλη Φοσάν για τουλάχιστον επτά ημέρες.

Παράλληλα, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης, όπως η απελευθέρωση ψαριών που τρέφονται με προνύμφες κουνουπιών, η χρήση μεγαλύτερων κουνουπιών που θηρεύουν τα κουνούπια που μεταφέρουν τον ιό καθώς και αποστολή drones με σκοπό τον εντοπισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών.

Η κρατική τηλεόραση της Κίνας μετέδωσε εικόνες εργατών να πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς με απολυμαντικά σε δρόμους, κατοικημένες περιοχές, εργοτάξια και γενικά σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος παρουσίας κουνουπιών που αναπτύσσονται σε στάσιμα νερά.

Chikungunya is spreading! Over 3,600 cases reported in Foshan, China. Carried by Aedes mosquitoes, it causes fever & crippling joint pain. No cure—prevention is key!#Chikungunya #PublicHealth pic.twitter.com/gPXu9yaPRB — Jinfeng Zhou (@Zhou_jinfeng) July 28, 2025

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απολυμάνσεις έγιναν ακόμη και στην είσοδο κτιρίων γραφείων, θυμίζοντας τις αυστηρές πρακτικές που είχαν εφαρμοστεί στη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού (Covid -19).

Οι πολίτες που αμελούν να αδειάζουν δοχεία όπως φιάλες, γλάστρες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να συγκρατούν νερό σε εξωτερικούς χώρους, απειλούνται με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τις 10.000 γουάν (περίπου 1.400 δολάρια), αλλά και με ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, έχουν εκδώσει ταξιδιωτική προειδοποίηση προς τους πολίτες τους να αποφεύγουν την επαρχία Γκουανγκντόνγκ, όπου βρίσκονται σημαντικά βιομηχανικά κέντρα όπως το Ντονγκουάν. Στην ίδια οδηγία περιλαμβάνονται επίσης η Βολιβία και διάφορα νησιωτικά κράτη στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ ανάμεσα στις χώρες που πλήττονται σοβαρά από τον ιό βρίσκεται και η Βραζιλία, όπως αναφέρει το AP (Associated Press).

Εμβόλιο κατά του ιού

Σύμφωνα με το Forbes, υπάρχουν δύο εγκεκριμένα εμβόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το IXCHIQ, ένα ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο, το οποίο έχει εγκριθεί για άτομα άνω των 18 ετών, και το VIMKUNYA, ένα εμβόλιο με σωματίδια που μοιάζουν με τον ιό, εγκεκριμένο για άτομα άνω των 12 ετών. Το CDC (Centers for Disease Control) των ΗΠΑ συστήνει τον εμβολιασμό μόνο σε άτομα που ταξιδεύουν σε περιοχές όπου υπάρχει έξαρση του ιού chikungunya.

Les autorités retirent le vaccin Ixchiq (contre le chikungunya) à La Réunion pour les +65 ans après 3 effets graves, dont 1 mort. Et pr les -65 ans? Pas grave, ils peuvent encore tester!!

Pfizer tue par milliers, toujours autorisé. L’immunité, c’est pas le vaccin. C’est le labo! pic.twitter.com/CpOXYAys9b — L’infirmier (ex)(@L_infirmier_0ff) July 22, 2025

Σημειώνεται πως ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη νότια Τανζανία τη δεκαετία του 1950. Η ονομασία του προέρχεται από τη γλώσσα Kimakonde και σημαίνει «αυτός που λυγίζει», αναφερόμενο στη λυγισμένη στάση των ανθρώπων που υποφέρουν από ισχυρούς πόνους στις αρθρώσεις.