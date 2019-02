Συναγερμός στο Άμστερνταμ! «Βροχή» πυροβολισμών και ένας νεκρός στο κτίριο της κεντρικής τράπεζας! video

Ολλανδικές αστυνομικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα σε ένα δρόμο πίσω από το κτίριο της κεντρικής ολλανδικής τράπεζας στο Άμστερνταμ, αφού έστρεψε ένα όπλο εναντίον τους.

Η αστυνομία είχε αναπτυχθεί στο σημείο έπειτα από αναφορές για έναν άνδρα που έφερε ένα όπλο και βρισκόταν σε έναν παρακείμενο δρόμο, όταν «επιτέθηκε στους αστυνομικούς με το όπλο».

Υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ανέφερε η αστυνομία με ανακοίνωσή της.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός AT5 δημοσίευσε φωτογραφίες ασθενοφόρων στο σημείο και επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι τόνισαν ότι περίπου 20 πυροβολισμοί ερίφθησαν σε ανταλλαγή πυρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας).Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διεξάγονται έρευνες.

