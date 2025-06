Συναγερμός στο Ισραήλ για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν και επιθέσεις των ισραηλινών σε βιομηχανικό πάρκο: «Παράθυρο» στη διπλωματία από Τραμπ

Με κομμένη την ανάσα ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα, χωρίς σημάδια εκτόνωσης, αλλά με συνεχή κλιμάκωση εν μέσω ενός διπλωματικού θρίλερ, με απειλές και τελεσίγραφα.

Ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις του σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν και η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones κατά του ισραηλινού εδάφους, οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Δείτε live εικόνα

Χαμενεΐ: Τιμωρούμε το Ισραήλ αυτή τη στιγμή

Σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ έστειλε σήμερα Παρασκευή (20.06.25) ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο σιωνιστικός εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στις νέες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ.

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 20, 2025

Ιρανικός πύραυλος έπληξε την Μπιρσίβα

Στο πεδίο μάχης οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) κήρυξαν συναγερμό κι ενεργοποίησαν τις σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της χώρας νωρίς το πρωί σήμερα, Παρασκευή (20.06.25) έπειτα από νέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

Λίγη ώρα νωρίτερα ανακοίνωσαν πως η αντιαεροπορική άμυνα απώθησε ιρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Τρία αναχαιτίστηκαν εν πτήσει πάνω από τη Νεκρά Θάλασσα, διευκρίνισε μέσω Telegram. Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας μετά τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε ορισμένους τομείς.

Ιρανικός πύραυλος έπεσε στην Μπιρσίβα, προκαλώντας ζημιές. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Ο πύραυλος χτύπησε ακριβώς έξω από πολυκατοικίες, προκαλώντας φωτιά σε πολλά αυτοκίνητα. Προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινά σπίτια.

Eπιθέσεις των Ισραηλινών στο Βιομηχανικό Πάρκο Σεφιντρούντ του Ιράν

Περίπου μία ώρα αφότου ο IDF εξέδωσε συναγερμό εκκένωσης στην περιοχή Kolesh Taleshan, μαζικές επιθέσεις συγκλόνισαν το Βιομηχανικό Πάρκο Sefidroud (Σεφιντρούντ), στο Ιράν.

Οι κάτοικοι ανέφεραν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του συγκροτήματος, παράλληλα με μία σειρά από δευτερογενείς εκρήξεις (τουλάχιστον τέσσερις) και μία μεγάλη πυρκαγιά που ήταν ορατή από την πόλη Ραστ.

Με το διαδίκτυο του Ιράν να έχει αποκοπεί από τον έξω κόσμο, δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι στο Ιράν κατάφεραν να δουν το μήνυμα.

Massive Strikes Hit Iranian Industrial Park After IDF Evacuation Warning



About an hour after the IDF issued an evacuation order for the Sefidrood Industrial Park near Kolesh Taleshan in northern Iran, residents reported heavy airstrikes, multiple secondary explosions, and a… pic.twitter.com/9eAaAGNVHF — News is Dead (@newsisdead) June 20, 2025

Tο Ισραήλ έπληξε στρατιωτικό ερευνητικό κέντρο στην Τεχεράνη

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε δεκάδες στόχους στην Τεχεράνη στη διάρκεια της νύκτας, μεταξύ των οποίων την έδρα του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου του με το Ιράν.

«Ο στρατός διεξήγαγε σειρά πληγμάτων στην καρδιά της Τεχεράνης: δεκάδες στόχοι επλήγησαν, κυρίως χώροι παραγωγής στρατιωτικών πυραύλων καθώς και η έδρα του SPND, του οργανισμού αρμόδιου για την έρευνα και την ανάπτυξη του ιρανικού στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το ερευνητικό αυτό κέντρο είναι αρμόδιο «για την ανάπτυξη τεχνολογιών και όπλων αιχμής για την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών ικανοτήτων του καθεστώτος». Εξάλλου διευκρίνισε ότι βομβάρδισε «εγκαταστάσεις παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων καθώς και εργοστάσια που παράγουν υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κινητήρων πυραύλων».

Τέλος, στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι τέσσερα drones, που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας

Νέο χτύπημα του Ιράν στην ισραηλινή πόλη Μπερ Σεβά

Μεγάλης έκτασης ζημιές προκλήθηκαν από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε την Μπερ Σεβά νωρίς το πρωί.

Το πλήγμα σημειώθηκε ακριβώς έξω από πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στον δρόμο. Ζημιές υπέστησαν και κοντινές κατοικίες.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom, πέντε άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από την πρωινή επίθεση στην πόλη.

Φωτιές κοντά σε κτίριο της Microsoft στο νότιο Ισραήλ

Εικόνες δείχνουν φωτιές κοντά στα γραφεία της Microsoft στη Μπερσέμπα, στο νότιο Ισραήλ, ενώ υπάρχουν ζημιές σε κτίρια κατοικιών.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και τραυματιοφορείς. Τουλάχιστον έξι άτομα φέρονται να έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Φαίνεται ότι το Ιράν στόχευε και πάλι το πάρκο προηγμένης τεχνολογίας Gav-Yam, το οποίο Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε στόχο χθες το πρωί, όταν χτυπήθηκε το κοντινό νοσοκομείο Soroka.

BREAKING: An Iranian missile struck near the Microsoft building in Be’er Sheva, Southern Israel.



Several vehicles caught fire and significant damage occurred near the Gav-Yam Negev Tech Park.



Smoke was seen rising behind Microsoft after the direct hit. pic.twitter.com/BwIkeBoMTJ — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) June 20, 2025

IDF: Χτυπήσαμε τρεις εκτοξευτές πυραύλων στο Ισφαχάν

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό το πρωί της Παρασκευής πως κατέστρεψε τρεις εκτοξευτές πυραύλων στην περιοχή του Ισφαχάν, στο Ιράν, που ήταν έτοιμοι προς ενεργοποίηση.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, τα συστήματα «είχαν σχεδιαστεί για να χτυπήσουν αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού και να αποτρέψουν τις επιθέσεις τους».

Επίσης, αναφέρθηκε ότι μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού συνεχίζουν να επιτίθενται στο κεντρικό και δυτικό Ιράν.

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση σήμερα στις 10:00 (ώρα Νέας Υόρκης) σχετικά με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Η συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί υπό το θέμα «Απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», ζητήθηκε από το Ιράν με επιστολή του στις 18 Ιουνίου.

Το αίτημα για τη σύγκληση της συνεδρίασης υποστήριξαν επίσης η Αλγερία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Ρωσία.

Το Ιράν και το Ισραήλ αναμένεται να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση βάσει του κανόνα 37 του Κανονισμού Διαδικασίας του Συμβουλίου.

Κατά την σημερινή ενημέρωση, τα κράτη-μέλη αναμένεται να επαναλάβουν τις θέσεις που εξέφρασαν στη συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2025.

Η Βρετανία βλέπει «παράθυρο» για «διπλωματική λύση»

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι έκρινε χθες Πέμπτη, έπειτα από συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, πως πλέον «υπάρχει παράθυρο» για να εξευρεθεί «διπλωματική λύση» κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας με τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο και με τον (σ.σ. αμερικανό) ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ σήμερα (χθες Πέμπτη), συζητήσαμε για την ανάγκη το Ιράν να κλείσει συμφωνία για να αποφευχθεί η επιδείνωση της σύγκρουσης. Υπάρχει τώρα παράθυρο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες για να καταλήξουμε σε διπλωματική λύση», ανέφερε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Λάμι, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου η οποία δημοσιοποιήθηκε από την πρεσβεία της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον.

«Είναι ώρα να βάλουμε τέλος στις δραματικές σκηνές στη Μέση Ανατολή και να αποφύγουμε περιφερειακή κλιμάκωση που δεν θα ωφελούσε κανέναν», συνέχισε ο βρετανός ΥΠΕΞ.

«Αύριο (σήμερα Παρασκευή) θα κατευθυνθώ στη Γενεύη για να συναντηθώ με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών (Αμπάς Αραγτσί) μαζί με τον γάλλο και τον γερμανό ομόλογό μου και την Ευρωπαϊκή Ένωση», συνέχισε, αναφερόμενος αντίστοιχα στον Ζαν-Νοέλ Μπαρό, στον Γιόχαν Βάντεφουλ και στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Οι υπουργοί της E3 και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας θα συναντηθούν με τον ιρανό ΥΠΕΞ και βασικό διαπραγματευτή για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες απευθύνουν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό μέσω της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου πως θα αποφασίσει αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στον πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στο πλευρό του συμμάχου τους «κατά τη διάρκεια των δυο επόμενων εβδομάδων», χαρακτηρίζοντας «ουσιαστική» την πιθανότητα να βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ αποσύρουν δεκάδες αεροσκάφη από βάση στο Κατάρ

Δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποσύρθηκαν από το ταρμάκ μίας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, πιστοποιούν δορυφορικές εικόνες, προφανώς για να προστατευτούν από ενδεχόμενα ιρανικά πλήγματα, τη στιγμή που η Ουάσιγκτον ζυγίζει το εάν θα εμπλακεί στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Μεταξύ της 5ης και της 19ης Ιουνίου, η αμερικανική βάση αλ Ουντέιντ στο Κατάρ άδειασε σχεδόν εντελώς από διακριτά αεροσκάφη, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της Planet Labs PBC στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

The US Embassy in Qatar has temporarily suspended access to its staff at Al-Udeid Air Base, citing security concerns. pic.twitter.com/M6HTaZvxeX — Dulmi diidi (@KhadarSadiiq) June 19, 2025

Σχεδόν 40 στρατιωτικά αεροσκάφη ήταν σταθμευμένα σε θέσεις κοντά στον διάδρομο αποπροσγειώσεων της βάσης την 5η Ιουνίου: μεγάλα μεταγωγικά, ικανά να μεταφέρουν υλικό, αεροσκάφη αναγνώρισης η ειδικών επιχειρήσεων τύπου Hercules C-130. Αλλά σε φωτογραφία που τραβήχτηκε χθες Πέμπτη 19η Ιουνίου, δεν διακρίνονταν παρά τρία μεταγωγικά.

Εξάλλου οι ΗΠΑ, «προληπτικά και υπό το φως των εχθροπραξιών στην περιφέρεια», συμβούλευσαν το «προσωπικό (τους) να επιδεικνύει ιδιαίτερη επαγρύπνηση» και «περιόρισαν προσωρινά» την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις στην Αλ Ουντέιντ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που φέρει χθεσινή ημερομηνία κι αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πρεσβείας τους στο Κατάρ.

Λόγω της «εγγύτητάς της στο Ιράν» –λιγότερα από 300 χιλιόμετρα–, η βάση αλ Ουντέιντ, τα αεροσκάφη, οι στρατιωτικοί και οι εγκαταστάσεις είναι σε «εξαιρετικά ευάλωτη» θέση, επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ Σουόρτς, αμερικανός στρατηγός ε.α. που υπηρέτησε στη Μέση Ανατολή, πλέον ειδικός στο ινστιτούτο μελετών Rand Corporation.

Ακόμη κι αν δεν υποστεί απευθείας πλήγμα, «θραύσματα βλημάτων θα μπορούσαν να σημάνουν πως δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσουν αποστολές», πρόσθεσε. Γι’ αυτό τον λόγο «πρέπει να μειωθούν οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις», εξήγησε.

Τα αεροσκάφη που μετακινήθηκαν από τις αρχές Ιουνίου μπορεί να βρίσκονται πλέον προστατευμένα σε ενισχυμένα υπόστεγα ή σε άλλες βάσεις στην περιοχή. Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο έως τώρα.

Οι μετακινήσεις αυτές εγγράφονται στο πλαίσιο αναδιάταξης στοιχείων των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιφέρεια μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν τη 13η Ιουνίου.

Ακόμη ένα αεροπλανοφόρο βρίσκεται εν πλω προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ στην περιφέρεια μετακινήθηκαν επίσης πολλά εναέρια μέσα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανέλυσε δεδομένα του ADS-B (δημόσια διαθέσιμα κι ανοικτού κώδικα) φιλτράροντας τα για να ιχνεύσει πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα –KC-46A Pegasus, KC-135 Stratotanker– τα οποία πέρασαν τουλάχιστον μία φορά από τον εναέριο χώρο της Ευρώπης μεταξύ της 15ης και της 18ης Ιουνίου. Μπορούν να μεταφέρουν έως ακόμη και 96 τόνους καυσίμου.

Τουλάχιστον 25 δείγματα των τύπων αυτών πέταξαν από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη την περίοδο αυτή και ήταν ακόμη στην Ευρώπη το βράδυ της 18ης Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα τέτοια δρομολόγια έκαναν 27, από τα οποία δύο επέστρεψαν.

Διπλωματική κινητικότητα στη Γενεύη

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθεί σήμερα στη Γενεύη με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία. Τη συνάντηση ζήτησαν οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά τη μεγάλης κλίμακας επίθεση του Ισραήλ στις 13 Ιουνίου σε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους στο Ιράν, γεγονός που κλιμάκωσε περαιτέρω την ένταση. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως δεν αποκλείει στρατιωτική επέμβαση.

Οι ευρωπαίοι υπουργοί επιδιώκουν την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, θέτοντας ως βασικό όρο τον τερματισμό του στρατιωτικού πυρηνικού του προγράμματος. Σύμφωνα με δηλώσεις του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία υποστηρίζουν τη διπλωματική οδό και ζητούν εκεχειρία.

Η Τεχεράνη φέρεται να έχει εντατικοποιήσει την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου, υπερβαίνοντας τα όρια της διεθνούς συμφωνίας του 2015 (ΚΟΣΔ), την οποία είχαν συνυπογράψει οι ευρωπαϊκές χώρες και η ΕΕ, αλλά από την οποία αποχώρησαν οι ΗΠΑ επί προεδρίας Τραμπ.

Η σημερινή συνάντηση στη Γενεύη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στον φλέγοντα φάκελο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την ευρύτερη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Έκρηξη στην κατοικία του νορβηγού πρέσβη στο Τελ Αβίβ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ανακοίνωσε απόψε πως σημειώθηκε έκρηξη στην κατοικία του νορβηγού πρέσβη στο προάστιο Χερτσλία του Τελ Αβίβ, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Είμαστε σε επαφή με την πρεσβεία απόψε. Κανένα μέλος του προσωπικού της πρεσβείας δεν τραυματίστηκε», υπογραμμίζεται στην ενημέρωση του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η έκρηξη οφείλεται σε ρίψη χειροβομβίδας και προκάλεσε υλικές ζημιές.

«Ο Τραμπ θα αποφασίσει για την επίθεση τις επόμενες δύο εβδομάδες»

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Πέμπτη (19/06/2025) πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει τις επόμενες δυο εβδομάδες για το αν οι ΗΠΑ θα συστρατευθούν πλήρως με το Ισραήλ και θα επιτεθούν μαζί του στο Ιράν.

«Με βάση το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα διαπραγματεύσεων που μπορεί να πραγματοποιηθούν ή να μην πραγματοποιηθούν με το Ιράν στο εγγύς μέλλον, θα πάρω την απόφασή μου για το αν θα προχωρήσω ή όχι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.