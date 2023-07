Ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Βίλνιους στη Λιθουανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Μπάιντεν και Ερντογάν είχαν μια συζήτηση σε πολύ εγκάρδιο κλίμα ενώ συμφώνησαν πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών «μπαίνουν σε νέο στάδιο».

Μετά τη συνάντηση, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία «ξεκινά μια νέα προσέγγιση» με τις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι οι προηγούμενες συναντήσεις με τον Μπάιντεν ήταν «προθέρμανση. Τώρα ξεκινάμε μια νέα διαδικασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Ερντογάν δήλωσε: «Πιστεύω ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού μηχανισμού είναι πλέον καιρός για διαβουλεύσεις σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Θεωρώ αυτή τη σημερινή συνάντηση στο περιθώριο του ΝΑΤΟ ως το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προηγούμενες συναντήσεις μας ήταν σχεδόν σαν προθέρμανση, αλλά τώρα ξεκινάμε μια νέα διαδικασία. Φυσικά, αυτή η νέα διαδικασία για μένα είναι μια πενταετής διαδικασία, και τώρα έχετε προεκλογικές προετοιμασίες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία εκ των προτέρων σε αυτές τις προεκλογικές προετοιμασίες».

Ο δε Μπάιντεν απάντησε στις ευχές του Ερντογάν για καλή επιτυχία στις εκλογές λέγοντας: «Ανυπομονώ να συναντηθούμε τα επόμενα πέντε χρόνια»

