Συνελήφθη ξανά ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας πριν από τη δίκη του για τους βιασμούς

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας συνελήφθη, λίγο πριν την έναρξη της δίκης του με κατηγορίες για βιασμό, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αμηχανία στην βασιλική οικογένεια, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία τη Δευτέρα (02.02.2026).

Σε δήλωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ και θετός γιος του πρίγκιπα Χάακον, συνελήφθη την Κυριακή με την υποψία ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες, έβγαλε μαχαίρι και παραβίασε περιοριστική εντολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές ζήτησαν τεσσάρων εβδομάδων κράτηση λόγω κινδύνου επανάληψης του αδικήματος. Αύριο Τρίτη, αναμένεται να δικαστεί στο περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο στην Νορβηγία.

Η κατηγορία περιλαμβάνει 38 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός, κακοποίηση σε στενή σχέση με μια πρώην σύντροφο, πράξεις βίας εναντίον άλλης και μεταφορά 3,5 κιλών μαριχουάνας. Άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν απειλές θανάτου και τροχαίες παραβάσεις.

Η επτά εβδομάδων δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη στο Όσλο. Ο Χάακον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μέττε-Μαρίτ θα βρίσκεται σε ιδιωτικές διακοπές κατά τη διάρκεια της δίκης. Το νορβηγικό βασιλικό παλάτι δήλωσε τον Αύγουστο σχετικά με την υπόθεση: «Είναι στο χέρι των δικαστηρίων να εξετάσουν το θέμα και να λάβουν μια απόφαση. Δεν έχουμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χάακον δήλωσε σχετικά με την υπόθεση Χόιμπι: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν επηρεαστεί από αυτή την υπόθεση… κατανοούμε ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για πολλούς από εσάς και σας συμπαθούμε».

Είπε επίσης ότι, αν και ο Χόιμπι δεν είναι επίσημα μέλος της βασιλικής οικογένειας, «τον νοιαζόμαστε και είναι ένα σημαντικό μέλος της οικογένειάς μας».

Τα emails και η υπόθεση Επστάιν

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Mette-Marit βρίσκονται στην τελευταία σειρά αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης από τα έγγραφα του αποθανόντος σεξουαλικού εγκληματία Jeffrey Epstein.

Η 52χρονη Μέττε-Μαρίτ, είναι παντρεμένη με τον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας, τον πρίγκιπα Χάακον από το 2001, συνεπώς είναι η μελλοντική βασίλισσα.

Η τελευταία παρτίδα αρχείων του Επστάιν περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 αναφορές στη Μέττε-Μαρίτ, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των δύο. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνουν ότι ήταν σε επαφή από το 2011 έως το 2014.

Η Mette-Marit εξέδωσε το Σάββατο μια δήλωση σχετικά με τα αρχεία: «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι που ήρθα σε επαφή με τον Epstein. Είναι απλά ντροπιαστικό». Εξέφρασε δε, τη «βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη της προς τα θύματα των κακοποιήσεων που διέπραξε ο Jeffrey Epstein».

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε ότι συμφωνεί με τη Μέττε-Μαρίτ ότι έδειξε «κακή κρίση», αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Μέττε-Μαρίτ λέει στον Επστάιν ότι είναι «καλόκαρδος» και σε ένα από αυτά γράφει: «Πάντα με κάνεις να χαμογελάω. Επειδή με γαργαλάς στο μυαλό». Είπε επίσης ότι είναι «τόσο γλυκός».

Εκείνη και ο Επστάιν αντάλλαξαν επίσης μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την «αναζήτηση συζύγου» του στο Παρίσι. Εκείνη του είπε ότι το Παρίσι είναι «καλό για μοιχεία» και ότι «οι Σκανδιναβές είναι καλύτερες υποψήφιες για σύζυγο».

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέρουν συχνά σχέδια για επίσκεψη, ενώ τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι έμεινε στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα το 2013, ενώ εκείνος δεν ήταν εκεί.

Το νορβηγικό βασιλικό παλάτι δήλωσε ότι σταμάτησε να επικοινωνεί με τον Επστάιν το 2014 επειδή ένιωθε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την πριγκίπισσα ως μέσο πίεσης σε άλλους ανθρώπους».