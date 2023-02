Θύμα του καταστροφικού σεισμού που χτύπησε την Τουρκία και την Συρία ήταν ο πατέρας Ιμάντ Νταχέρ που έχασε τη ζωή του στο Χαλέπι.

Ο Νταχέρ, είναι ένα από τα ως τώρα 1.832 θύματα του σεισμού από την πλευρά της Συρίας. Είχε καταγωγή από Μαρωνίτες του Λιβάνου και ανήκε στην Μελχιτική Ελληνική Καθολική Εκκλησία.

Ο Νταχέρ την ώρα του σεισμού βρίσκονταν στο σπίτι του πρωην αρχιεπισκόπου Χαλεπίου, Ζαν-Κλοντ Ζανμπάς. Από το σεισμό παγιδεύτηκε στα ερείπια του σπιτιού και μετά από λίγες ώρες βρέθηκε νεκρός. Ο Ζανμπάς σώθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

#BREAKING | The body of Fr. Imad Daher, priest of Virgin Mary parish for the Melkite Greek Catholics in #Aleppo, was found under the rubble.



Let’s share prayers for the repose of his soul 🙏



📷 ACI MENA pic.twitter.com/XvHJcZiuuF