Συρία: Η στιγμή που πύραυλος των ΗΠΑ σκοτώνει ανώτατο ηγέτη της Αλ Κάιντα

Στη δημοσιότητα δόθηκε εικόνα από το αυτοκίνητο που επέβαινε ανώτατος ηγέτης της Αλ Κάιντα, το οποίο χτυπήθηκε από Αμερικανικό πύραυλο στη Συρία, αλλά και βίντεο με την στιγμή της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή του Μουμάχμεντ Γιουσούφ.

Βίντεο με τη στιγμή που πύραυλος σκοτώνει ανώτατο ηγέτη της Αλ Κάιντα στη Συρία έδωσε στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός, U.S. Central Command. Στο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε βρισκόταν ο ανώτατος στρατιωτικός ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης, Χουράς αλ Ντιν.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε ότι αμερικανικές δυνάμεις σε «αεροπορικό πλήγμα ακριβείας στη βορειοδυτική Συρία» «στόχευσαν και σκότωσαν τον Μουμάχμεντ Γιουσούφ , ανώτερο στρατιωτικό ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν».

Η μικρή τζιχαντιστική παράταξη Χουράς αντ Ντιν, ο συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα, ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου τη διάλυσή της, εξηγώντας πως έλαβε την απόφαση αυτή μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Αυτό είναι το δεύτερο χτύπημα με στόχο στέλεχος της εν λόγω τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς στις 21 Φεβρουαρίου οι Αμερικανοί είχαν σκοτώσει τον Γουασίμ Ταχσίν Μπαϊρακτάρ.

Τότε η CENTCOM είχε δώσει στη δημοσιότητα μια φωτογραφία με αυτοκίνητο του Μπαϊρακτάρ με μια τεράστια τρύπα στη θέση του οδηγού.

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne