Ένα τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε το βράδυ της Πέμπτης (08.02.2023) στο προάστιο Χαράστα της Δαμασκού, στη Συρία, μετά από νέο σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή.

Το τετραώροφο κτίριο που κατέρρευσε στη Συρία, όπως μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, βρίσκεται στο προάστιο Χαράστα, ανατολικά της Δαμασκού. Επί τόπου έσπευσαν διασώστες που αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Η κατάρρευση σημειώθηκε έπειτα από σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών, με επίκεντρο τη μεθόριο Συρίας-Λιβάνου, γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα) και έγινε αισθητός στην Δαμασκό.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Happening now: The @SYRedCrescent is responding to another collapsed building in Harasta, #Damascus countryside. #earthquakesyria pic.twitter.com/5VYwxuCwBd

The photos of the collapse of a residential building in the city of Harasta in the #Damascus countryside. #Syria #SyAA #Syrianarmy🇸🇾 pic.twitter.com/N0LPI4Jucz