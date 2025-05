Συρία: Ο Λαβρόφ καταγγέλλει «εθνοκάθαρση» και ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εμφύλιο πόλεμο μεγάλης κλίμακας»

Δεν «μάσησε τα λόγια» του ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, αφού κατήγγειλε σήμερα (20.05.2025) «εθνοκάθαρση» που πραγματοποιείται από «ριζοσπαστικές παραστρατιωτικές ομάδες» στη Συρία, όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Τα σχόλια του Σεργκέι Λαβρόφ έγιναν καθώς νωρίτερα σήμερα συριακές πηγές αλλά και ρωσικά κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν ότι έγινε μία αιματηρή επίθεση σε μία από τις δύο στρατιωτικές βάσεις που διατηρεί η Μόσχα στη Συρία.

«Ριζοσπαστικές παραστρατιωτικές ομάδες πραγματοποιούν μια πραγματική εθνοκάθαρση, μαζικές δολοφονίες ανθρώπων λόγω της εθνικότητας και της θρησκείας τους», δήλωσε ο Λαβρόφ σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένα σχόλια του που δημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών.

Δεν υπήρξε καμία ένδειξη σχετικά με το σε ποιες ομάδες αναφερόταν στην ομιλία του ο Ρώσος υπουργός, σε μία εκδήλωση για τον εορτασμό της τελευταίας ημέρας της περιόδου του Πάσχα για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Ένα ξέσπασμα θρησκευτικής βίας τον Μάρτιο στο παράκτιο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας, το οποίο αποτελούσε προπύργιο του Άσαντ, άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς μέλη της αίρεσης των Αλαουιτών, στους οποίους ανήκει ο πρώην ηγέτης.

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί δύο στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, ήταν βασικός υποστηρικτής της κυβέρνησης του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος βρίσκεται τώρα στη Ρωσία, όπου του δόθηκε άσυλο.

Russian terrorists report intense small arms fire near the Khmeimim air base in Syria, where Russian troops are still stationed.



There are reports of casualties on the Russian side, oh no, anyway… pic.twitter.com/Vi4YSPIWfl — Kvist (@kvistp) May 20, 2025

Η Ρωσία προσπάθησε να διατηρήσει σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας, η οποία είχε πει ότι μπορεί ακόμη να επιτρέψει στην Μόσχα να κάνει χρήση της αεροπορικής βάσης στο Χμεϊμίμ και της ναυτικής βάσης στην πόλη Ταρτούς.

Δύο πηγές στη Συρία που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι η αεροπορική βάση του Χμεϊμίμ δέχθηκε επίθεση σήμερα.

Το Military Informer, ένα φιλορωσικό κανάλι του Telegram που επικεντρώνεται σε στρατιωτικά θέματα, δημοσίευσε ένα βίντεο, που δείχνει όπως ισχυρίζεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ ρωσικών στρατευμάτων και Σύρων μαχητών στη βάση.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

This morning, Russian forces and militants exchanged fire in the area of Russia’s Khmeimim Air Base, located in northwestern Syria.



Casualties reported among Russian personnel. Russian sources claimed that the assailants were Uzbek. pic.twitter.com/6DQOHpJu5N — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) May 20, 2025

Οι συριακές πηγές ανέφεραν ότι το κίνητρο της επίθεσης στην ρωσική αεροπορική βάση, στην οποία κατέφυγαν Αλαουίτες πρόσφυγες μετά τις επιθέσεις του Μαρτίου, είναι ασαφές. Ένας Σύρος αξιωματούχος στον τομέα της ασφάλειας είπε ότι διεξάγεται έρευνα.

Προειδοποιεί ο Ρούμπιο

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε σήμερα ότι η Συρία ενδέχεται να απέχει εβδομάδες από έναν «εμφύλιο πόλεμο ευρείας κλίμακας», λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση της ηγεσίας της αμερικανικής κυβέρνησης με τις μεταβατικές αρχές της Συρίας.

«Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι, ειλικρινά, η μεταβατική αρχή, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, απέχει λίγες εβδομάδες, αν όχι μήνες, από μια πιθανή κατάρρευση και έναν εμφύλιο πόλεμο ευρείας κλίμακας, κάτι που σημαίνει διάλυση της χώρας», δήλωσε ο Ρούμπιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

NOW – Rubio says Syria is “maybe weeks” away from “full-scale civil war of epic proportions.” pic.twitter.com/1HCMskfW8G — Disclose.tv (@disclosetv) May 20, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε αυτόν τον μήνα την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Συρία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Άσαντ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική της Ουάσινγκτον.