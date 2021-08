Τραγωδία δίχως τέλος στη Συρία. Οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς της επαρχίας Ιντλίμπ από κυβερνητικές δυνάμεις. Πατέρας έκλαιγε πάνω στους τάφους τριών από τα τέσσερα νεκρά παιδιά του.

Συγκεκριμένα, στη Συρία μία γυναίκα και οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν σε διάστημα δύο ημερών από βομβαρδισμούς του καθεστώτος στην επαρχία Ιντλίμπ (βορειοδυτικά), τελευταίο μεγάλο προπύργιο των ανταρτών και των τζιχαντιστών στη χώρα.

Στο χωριό Κανσάφρα, πυρά πυροβολικού σκότωσαν τέσσερα παιδιά της ίδιας οικογένειας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο πηγών στη Συρία.

Syria: Children and women killed in Russian forces’ shelling of Balshoun village in Idlib: (thread from @snhr) pic.twitter.com/UMIBbtvxQ8 — Fared Al Mahlool (@FARED_ALHOR) August 19, 2021

Φωτογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου είδε τον πατέρα των θυμάτων να κλαίει πάνω στους τάφους τριών από τα παιδιά του σε ένα κοιμητήριο. Η σορός ενός τέταρτου παιδιού έφθασε αργότερα και τάφηκε βιαστικά καθώς επαναλαμβάνονταν τα πυρά σε μια γειτονική ζώνη.

#Syria war: Shelling kills several children in southern Idlib.

Four #Children were among the victims of the attack in Jabal al-Zawiya, a day after another attack killed three in Afrin https://t.co/98w7RpcKbT via @MiddleEastEye — Maey (@MaeyCat) August 20, 2021

Χθες Πέμπτη, στο γειτονικό χωριό Μπαλσούν, πυρά πυροβολικού των δυνάμεων του καθεστώτος είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων τεσσάρων παιδιών και της μητέρας τριών από αυτά, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Συρία: Κόλαση πυρός

Η επαρχία Ιντλίμπ έχει υποδεχθεί περίπου τρία εκατομμύρια ανθρώπους, τα 2/3 των οποίων είναι εκτοπισμένοι που έχουν έρθει από άλλες περιοχές της εμπόλεμης χώρας εδώ και δέκα χρόνια.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ – Σαμ, πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, και οι σύμμαχοί της ελέγχουν περίπου το 50% της επαρχίας καθώς και ορισμένα τμήματα των γειτονικών επαρχιών Χάμα, Λαττάκεια και Χαλέπι.

Footage:

This morning five civilians – a mother and her children – were killed as a result of regime militia Krassinpol shelling, targeting Mashom village in Jabal al-Zawiya, south of #Idlib#Syria pic.twitter.com/Q0EuhEOrf0 — Samer Ghanoor (@samer3433) August 19, 2021

Στην περιοχή ισχύει κατάπαυση του πυρός από τον Μάρτιο του 2020, έπειτα από μια επίθεση του καθεστώτος διάρκειας τριών μηνών που προκάλεσε τον εκτοπισμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, η κατάπαυση του πυρός τηρείται γενικά, όμως από τον Ιούνιο οι δυνάμεις του καθεστώτος ενέτειναν τους βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της επαρχίας, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε το 2011 με την καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, έχει προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, και τον εκτοπισμό πολλών εκατομμυρίων άλλων.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ