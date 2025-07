Συρία: Το Ισραήλ επιτρέπει για 48 ώρες περιορισμένη πρόσβαση των συριακών δυνάμεων στη Σουέιντα – Συνεχίζονται οι συγκρούσεις Βεδουίνων και Δρούζων

Το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει περιορισμένη πρόσβαση των συριακών δυνάμεων στην περιοχή της Σουέιντα, στη νότια Συρία, για τις επόμενες δύο ημέρες, δήλωσε σήμερα Παρασκευή (18.7.25) Ισραηλινός αξιωματούχος ύστερα από ημέρες αιματοχυσίας στην πόλη, όπου κατοικούν κυρίως Δρούζοι, και γύρω από αυτή.

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης αστάθειας στη νοτιοδυτική Συρία, το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει περιορισμένη είσοδο των (συριακών) δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στη περιοχή της Σουέιντα για τις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Πάντως, εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε σήμερα ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν ετοιμάζονται να αναπτυχθούν εκ νέου στην επαρχία της Σουέιντα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τα συριακά στρατεύματα αποσύρθηκαν από τη Σουέιντα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας την Τετάρτη, αλλά συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι αργά χθες, Πέμπτη, μεταξύ μαχητών από φυλές Βεδουίνων και Δρούζων, που ανήκουν σε μια θρησκευτική μειονότητα που έχει πιστούς στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Οι συγκρούσεις σε τμήμα της επαρχίας της Σουέιντα συνεχίστηκαν και σήμερα, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής και τον επικεφαλής της τοπικής ιστοσελίδας Suwayda 24 Ραγιάν Μααρούφ.

Up to 100,000 jihadists are on their way to, or already in Sweida, Syria.



A potential massacre of THOUSANDS of Druze and Christians could soon take place.



It’s crazy how little the world cares about non-Muslims in the Middle East. pic.twitter.com/PO8I9S3RXb — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) July 18, 2025

Jihadist terrorists from across Syria are descending on Sweida to massacre the Druze. The fighters are often transported for free, as long as they come armed.



Where are the Western activists who claim to stand against genocide? Why is there silence on the suffering of the Druze? pic.twitter.com/Qk9uH37Vlj — Hen Mazzig (@HenMazzig) July 18, 2025

BREAKING: Thousands of Syrian Islamists are heading to the Druze village of Sweida.



A genocide is about to unfold—where is the international community? pic.twitter.com/MxlFMH7R1i — Eyal Yakoby (@EYakoby) July 18, 2025

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο στα οποία απεικονίζονται δυνάμεις τζιχαντιστών να κατευθύνονται προς την πόλη των Δρούζων.