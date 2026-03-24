Τα 14 σημεία του σχεδίου Τραμπ για το Ιράν: Πυρηνικός αφοπλισμός, ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ και άρση κυρώσεων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει διαβιβάσει στο Ιράν ένα εκτενές πακέτο όρων αλλά και παραχωρήσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Channel 12.

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει αυστηρές απαιτήσεις για το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και σημαντικά ανταλλάγματα, όπως η άρση των διεθνών κυρώσεων για την Τεχεράνη.

Συνολικά, οι ΗΠΑ έχουν θέσει 15 όρους ως βάση για μια πιθανή συμφωνία, καλύπτοντας το σύνολο των στρατηγικών τους στόχων αλλά και εκείνων του Ισραήλ στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, στο Ισραήλ επικρατεί έντονη ανησυχία ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να επιδιώξει μια γρήγορη «συμφωνία-πλαίσιο», χωρίς να έχει προηγηθεί πλήρης συμμόρφωση του Ιράν με όλους τους όρους.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διεργασιών, στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Τζάφεντ Κούσνερ και ο Στίβ Γουίτκοφ, έχουν επεξεργαστεί ένα σχέδιο που προβλέπει αρχικά εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν μια συνολική συμφωνία 15 σημείων, κατά το πρότυπο προηγούμενων διπλωματικών πρωτοβουλιών της ίδιας κυβέρνησης σε περιοχές όπως η Γάζα και ο Λίβανος.

Ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε βασικά ζητήματα, στο πλαίσιο έμμεσων επαφών με την ιρανική πλευρά.

Ωστόσο το σενάριο μιας γρήγορης και γενικής συμφωνίας προκαλεί επιφυλάξεις στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ωφεληθεί αν οι εχθροπραξίες τερματιστούν πριν οριστικοποιηθούν πλήρως οι όροι.

Οι βασικοί όροι των ΗΠΑ προς το Ιράν

Σύμφωνα με δυτική πηγή που επικαλείται το ρεπορτάζ, τα βασικά σημεία της πρότασης περιλαμβάνουν:

-Πλήρης διάλυση των υφιστάμενων πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν

-Δέσμευση ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

-Απαγόρευση εμπλουτισμού ουρανίου εντός ιρανικού εδάφους

-Παράδοση περίπου 450 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου στον Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

-Διάλυση των εγκαταστάσεων σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό

-Πλήρης πρόσβαση και εποπτεία από τον IAEA

-Εγκατάλειψη της στρατηγικής των «πληρεξουσίων δυνάμεων» στην περιοχή

-Διακοπή χρηματοδότησης και εξοπλισμού συμμάχων οργανώσεων

-Διασφάλιση ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοικτό

-Περιορισμοί στο πυραυλικό πρόγραμμα (βεληνεκές και αριθμός)

-Χρήση πυραύλων αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς

Τα ανταλλάγματα προς το Ιράν:

Πλήρης άρση των διεθνών κυρώσεων

Αμερικανική υποστήριξη για ανάπτυξη πολιτικού πυρηνικού προγράμματος (π.χ. στον σταθμό της Μπουσέρ)

Κατάργηση του μηχανισμού «snapback» για την αυτόματη επαναφορά κυρώσεων

Το συνολικό πλαίσιο αποτυπώνει μια προσπάθεια επίτευξης συνολικής διευθέτησης, ωστόσο παραμένουν σημαντικά ερωτήματα για το αν μια τέτοια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα και κυρίως αν θα εφαρμοστεί πλήρως στην πράξη.