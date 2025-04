Τα «fake news» για παύση δασμών από τον Τραμπ «ταρακούνησαν» τον Dow Jones – Η ξαφνική άνοδος και πτώση των αγορών σε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό «ταρακούνησε» σήμερα (07.04.2025) τον Dow Jones με αποτέλεσμα οι αμερικανικές αγορές να σημειώσουν, για μικρό χρονικό διάστημα, μια ανοδική πορεία, η οποία ωστόσο βασίστηκε σε «fake news» με «πρωταγωνιστή» στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Μια «διαρροή» που έγινε viral στα social media υποστήριζε ότι ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, «υποστήριξε» ότι ο Τραμπ εξετάζει μια παύση 90 ημερών στους δασμούς για όλες τις χώρες με εξαίρεση την Κίνα, κάτι που «χτύπησε» τον Dow Jones σε λίγα λεπτά.

Ειδικότερα, ο συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου ρωτήθηκε κατά την διάρκεια σημερινής συνέντευξης που παραχώρησε στο κανάλι Fox News για τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά δεν είπε κατηγορηματικά ότι θα τεθεί σε εφαρμογή μια παύση 90 ημερών.

Αντιθέτως, ο ίδιος είπε ότι: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα αποφασίσει ό,τι είναι να αποφασίσει. Υπάρχουν περισσότερες από 50 χώρες σε διαπραγματεύσεις μαζί του [Τραμπ]».

Η δήλωση αυτή παρερμηνεύθηκε στον βαθμό που θεωρήθηκε ότι όντως θα υπάρξει αυτό το «πάγωμα» στους εξοντωτικούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στις 2 Απριλίου 2025.

INSANE market action right now. Market exploded higher on a headline attributed to Kevin Hassett. And now nobody can figure out where it came from and the markets are diving again.



An 8% surge and then a 3.5% plunge in a matter of seconds pic.twitter.com/HAcWqgrrch