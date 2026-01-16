Κόσμος

Τα γενέθλια της Τζόρτζια Μελόνι στο Τόκιο: Το «Happy Birthday» από την Σανάε Τακαΐτσι, η Hello Kitty και η anime φωτογραφία που έγινε viral

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι μεγάλη φαν της ιαπωνικής κουλτούρας
Το δώρο της Σαναέ Τακάιτσι στην Τζόρτζια Μελόνι
Το δώρο της Σαναέ Τακάιτσι στην Τζόρτζια Μελόνι

Ξεχωριστά ήταν τα φετινά γενέθλια για την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Η Τζόρτζια Μελόνι έφτασε στο Τόκιο ανήμερα των 49ων γενεθλίων της, μια λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη στα ιαπωνικά social media. Η επίσκεψη σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση της πρωθυπουργού Σαναέ Τακάιτσι με ευρωπαίο ηγέτη από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο, ενώ η ατμόσφαιρα συνδύαζε διπλωματία και γιορτή.

Στο πλαίσιο της συνάντησης στο Τόκιο, η Μελόνι άκουσε από την Ιάπωνα πρωθυπουργό Τακάιτσι το «Happy Birthday» κι έλαβε ένα κουτί γεμάτο προϊόντα Sanrio – την εταιρεία που δημιούργησε την Hello Kitty – αντανακλώντας την αγάπη της Ιταλίδας πρωθυπουργού για την ιαπωνική pop κουλτούρα.

Η Μελόνι είναι γνωστή φαν των anime, με κλασικές σειρές όπως Lupin III και Space Pirate Captain Harlock να την έχουν σημαδέψει από παιδί.

Πριν γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, μοιραζόταν συχνά στα social media anime και anime-style illustrations. 

Η Τζόρτζια Μελόνια και η Σαναέ Τακάιτσι
Η Τζόρτζια Μελόνια και η Σαναέ Τακάιτσι

Η συνάντηση Μελόνι – Τακάιτσι έγινε viral στα ιαπωνικά social media, με το hashtag «SanaMelo Summit» να γίνεται τάση, ενώ οι δύο χώρες τίμησαν και τα 160 χρόνια διπλωματικών σχέσεων.

Η Μελόνι μοιράστηκε μάλιστα μια φωτογραφία με την Τακάιτσι σε anime εκδοχή, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Δύο μακρινές χώρες, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία με την Σαναέ Τακάιτσι».

