Τα γενέθλια της Τζόρτζια Μελόνι στο Τόκιο: Το «Happy Birthday» από την Σανάε Τακαΐτσι, η Hello Kitty και η anime φωτογραφία που έγινε viral

Ξεχωριστά ήταν τα φετινά γενέθλια για την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Η Τζόρτζια Μελόνι έφτασε στο Τόκιο ανήμερα των 49ων γενεθλίων της, μια λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη στα ιαπωνικά social media. Η επίσκεψη σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση της πρωθυπουργού Σαναέ Τακάιτσι με ευρωπαίο ηγέτη από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο, ενώ η ατμόσφαιρα συνδύαζε διπλωματία και γιορτή.

Στο πλαίσιο της συνάντησης στο Τόκιο, η Μελόνι άκουσε από την Ιάπωνα πρωθυπουργό Τακάιτσι το «Happy Birthday» κι έλαβε ένα κουτί γεμάτο προϊόντα Sanrio – την εταιρεία που δημιούργησε την Hello Kitty – αντανακλώντας την αγάπη της Ιταλίδας πρωθυπουργού για την ιαπωνική pop κουλτούρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Japanese Prime Minister Takaichi sang “Happy Birthday” to Meloni in Italian and presented her with a birthday cake. https://t.co/BvNbDDg4qo pic.twitter.com/9QupLZ7Ily — Jeffrey J. Hall (@mrjeffu) January 16, 2026

Italian PM Meloni and Japanese PM Takaichi met in person yesterday.



Meloni was given a gift box full of Sanrio goods (Sanrio is the company which produced Hello Kitty). pic.twitter.com/1cbbdm53Nr ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 16, 2026

Η Μελόνι είναι γνωστή φαν των anime, με κλασικές σειρές όπως Lupin III και Space Pirate Captain Harlock να την έχουν σημαδέψει από παιδί.

Πριν γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, μοιραζόταν συχνά στα social media anime και anime-style illustrations.

Η συνάντηση Μελόνι – Τακάιτσι έγινε viral στα ιαπωνικά social media, με το hashtag «SanaMelo Summit» να γίνεται τάση, ενώ οι δύο χώρες τίμησαν και τα 160 χρόνια διπλωματικών σχέσεων.

Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine.

Amicizia e sintonia con @takaichi_sanae pic.twitter.com/LbRlnoeQcZ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2026

Η Μελόνι μοιράστηκε μάλιστα μια φωτογραφία με την Τακάιτσι σε anime εκδοχή, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Δύο μακρινές χώρες, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία με την Σαναέ Τακάιτσι».