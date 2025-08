Ταϊλάνδη: Έξι νεκροί από την τροπική καταιγίδα Wipha – Σοκαριστικές εικόνες από τις καταστροφικές πλημμύρες

Η τροπική καταιγίδα Wipha, που σαρώνει την Ταϊλάνδη εδώ και 10 ημέρες, έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 6 ανθρώπων και έχει επηρεάσει την καθημερινότητα περισσότερων από 230.000 πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσαν σήμερα (02.08.2025) οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση των καταστροφών.

Από την 21η Ιουλίου 2025, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που συνοδεύουν αυτήν την τροπική καταιγίδα είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε 12 επαρχίες, ιδίως στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πρόληψης και Διαχείρισης Καταστροφών της Ταϊλάνδης.

«Παρακολουθούμε από κοντά τις επιπτώσεις της Wipha και βρισκόμαστε σε συντονισμό με τις επαρχίες που έχουν πληγεί προκειμένου να βοηθήσουμε εκείνους που το έχουν ανάγκη», αναφέρεται σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα της στο Facebook.

At least three people have died and one is missing after heavy rains from tropical storm Wipha caused severe flooding in Nghe An province, central Vietnam.pic.twitter.com/mRtodXmWmF