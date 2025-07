Ταϊλάνδη: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη αγορά στην Μπανγκόκ – Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, σήμερα Δευτέρα (28.07.2025), δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Reuters για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε αγορά της Μπανγκόκ, στους νεκρούς περιλαμβάνεται και ο ένοπλος που αυτοκτόνησε.

Mass shooting at a food market in Bangkok



According to Reuters, at least six people have been killed.



The shooter’s motives remain unknown — he took his own life.



Police are currently investigating whether the incident is connected to the conflict on the Cambodian… pic.twitter.com/6eQvmgDEmE