Ταϊβάν: Τουλάχιστον 5 νεκροί από μεγάλη έκρηξη σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Ταϊτσούνγκ

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό στη πόλη Ταϊτσούνγκ στην Ταϊβάν με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς και επτά τραυματίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον 12ο όροφο του κτιρίου, όπου γίνονταν εργασίες, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική της Ταϊβάν.

Η αγορά τροφίμων που βρίσκεται στο 12ο όροφο ήταν κλειστή την ώρα της έκρηξης λόγω των εργασιών, πρόσθεσε.

Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) February 13, 2025

BREAKING: Rescue operations underway following deadly Taichung mall explosion



A suspected gas explosion has caused significant damage to the Shin Kong Mitsukoshi department store in Taichung’s Xitun district. pic.twitter.com/wNrYOOVyi8 — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) February 13, 2025

BREAKING: 1 dead, 7 injured in suspected Taichung gas explosion



A suspected gas explosion at a Shin Kong Mitsukoshi department store in Taichung’s Xitun District has left one person dead and seven injured as of noon Thursday, fire officials said. pic.twitter.com/ic3GmT5zJG — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) February 13, 2025

Από την σφοδρή έκρηξη έσπασαν τα τζάμια και οι πόρτες και ήχος έφτασε σε κτίρια δύο χιλιόμετρα μακριά. Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πολλοί διασώστες, καθώς η επιχείρηση για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων στο κτίριο συνεχίζεται.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε ζήτησε γράφοντας στη σελίδα του στο Facebook να διεξαχθεί γρήγορα η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.