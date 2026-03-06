Τέξας: Σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τον 53χρονο που σκόρπισε τον θάνατο έξω από μπαρ φορώντας μπλούζα του Ιράν, συγκλονιστικό βίντεο

Η αστυνομία του Όστιν του Τέξας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών που καταγράφουν την ανταλλαγή πυρών με τον Ντιάγκα Ντιαγκνέ, τον 53χρονο που σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα δεκαέξι έξω από μπαρ.

Στα βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών έχουν καταγραφεί οι στιγμές μέχρι να πέσει νεκρός ο 53χρονος μετανάστης από τη Σενεγάλη, ο οποίος φορούσε φούτερ με την επιγραφή «Property of Allah» και μπλουζάκι με την σημαία του Ιράν όταν σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 16 έξω από το μπαρ στο Όστιν του Τέξας.

Σε ένα από τα βίντεο αστυνομικός με το όπλο στο χέρι ακούγεται να φωνάζει «Πού είναι; Πού είναι;» καθώς πυροβολεί περίπου δώδεκα φορές προς τον Ντιαγκνέ, ο οποίος στεκόταν σε μια γωνία οπλισμένος με ένα τουφέκι. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Austin police release body-cam footage of officers engaging mass shooting suspect Ndiaga Diagne in downtown gunfight before neutralizing him. The footage shows the tactical response that ended the threat in the city’s central district. pic.twitter.com/hj6K5LrNQa — Intel Vault (@TheIntelVault) March 6, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πλησίασε τον 53χρονο ο οποίος είχε πέσει στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μπαρ, φωνάζοντας «πυροβολισμοί! Πυροβολισμοί! Ο ύποπτος είναι νεκρός» πριν του φωνάξει «σταμάτα να κινείσαι».

Σε συνέντευξη Τύπου, η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις, χαρακτήρισε το βίντεο «συγκλονιστικό» και είπε ότι οι συνάδελφοί της «έκλαιγαν» βλέποντάς το στο γραφείο τους.

APD has released the bodycam footage from the Austin terrorist incident.



Officers moved in fast, confronted the suspect, and stopped the threat before it could get worse.



These are the moments people don’t always see, when law enforcement runs toward danger while everyone… pic.twitter.com/hj8vnzpjWu — Bethany O’Leary (@BBMagaMom) March 6, 2026

Ο Ντιαγκνέ σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα 16 – τα περισσότερα από αυτά έξω από το μπαρ, το οποίο διαθέτει μεγάλη βεράντα. Η Ντέιβις είπε ότι δύο θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο, με το ένα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νεκροί από τα πυρά του 53χρονου Σενεγαλέζου έπεσαν η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Τέξας, Σαβίθα Σαν, ο 19χρονος φοιτητής του Texas Tech, Ράιντερ Χάρινγκτον και ο 30χρονος αθλητής του ΜΜΑ, Χόρχε Πέντερσον, από τη Μινεσότα.