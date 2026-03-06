Κόσμος

Τέξας: Σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τον 53χρονο που σκόρπισε τον θάνατο έξω από μπαρ φορώντας μπλούζα του Ιράν, συγκλονιστικό βίντεο

Στα βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών έχουν καταγραφεί οι στιγμές μέχρι να πέσει νεκρός ο 53χρονος μετανάστης από τη Σενεγάλη - Σκληρές εικόνες
Η αστυνομία του Όστιν του Τέξας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών που καταγράφουν την ανταλλαγή πυρών με τον Ντιάγκα Ντιαγκνέ, τον 53χρονο που σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα δεκαέξι έξω από μπαρ.

Στα βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών έχουν καταγραφεί οι στιγμές μέχρι να πέσει νεκρός ο 53χρονος μετανάστης από τη Σενεγάλη, ο οποίος φορούσε φούτερ με την επιγραφή «Property of Allah» και μπλουζάκι με την σημαία του Ιράν όταν σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 16 έξω από το μπαρ στο Όστιν του Τέξας. 

Σε ένα από τα βίντεο αστυνομικός με το όπλο στο χέρι ακούγεται να φωνάζει «Πού είναι; Πού είναι;» καθώς πυροβολεί περίπου δώδεκα φορές προς τον Ντιαγκνέ, ο οποίος στεκόταν σε μια γωνία οπλισμένος με ένα τουφέκι. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πλησίασε τον 53χρονο ο οποίος είχε πέσει στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μπαρ, φωνάζοντας «πυροβολισμοί! Πυροβολισμοί! Ο ύποπτος είναι νεκρός» πριν του φωνάξει «σταμάτα να κινείσαι».

Ο 53χρονος από τη Σενεγάλη / Austin Police Department via AP

Σε συνέντευξη Τύπου, η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις, χαρακτήρισε το βίντεο «συγκλονιστικό» και είπε ότι οι συνάδελφοί της «έκλαιγαν» βλέποντάς το στο γραφείο τους.

Ο Ντιαγκνέ σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα 16 – τα περισσότερα από αυτά έξω από το μπαρ, το οποίο διαθέτει μεγάλη βεράντα. Η Ντέιβις είπε ότι δύο θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο, με το ένα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νεκροί από τα πυρά του 53χρονου Σενεγαλέζου έπεσαν η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Τέξας, Σαβίθα Σαν, ο 19χρονος φοιτητής του Texas Tech, Ράιντερ Χάρινγκτον και ο 30χρονος αθλητής του ΜΜΑ, Χόρχε Πέντερσον, από τη Μινεσότα.

Κόσμος
