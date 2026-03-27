Τελ Αβίβ: Άνδρας 60 ετών ο νεκρός από την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης, σειρήνες και στην Ιερουσαλήμ

Το Ιράν απείλησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ μετά τις ισραηλινο-αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον δυο πυρηνικών εγκαταστάσεων
REUTERS / Φωτογραφία Ronen Zvulun
 

Άνδρας εξήντα ετών σκοτώθηκε αργά χθες (27.03.2026) το βράδυ στο Τελ Αβίβ, από πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Σειρήνες ακούστηκαν, επίσης, στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις στην Ιεριχώ.

Ο θάνατος του 60χρονου άνδρα από τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο Τελ Αβίβ, ανακοινώθηκε από το «Magen David Adom» («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»).

Πρόκειται για το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, που αναφέρθηκε, επίσης, σε άλλους δύο τραυματίες σε περιοχή «του κεντρικού Ισραήλ».

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει μέσω Telegram ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν.

Οι IDF διαβεβαίωναν ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούσαν για την αναχαίτιση της απειλής».

Ακούστηκαν σειρήνες, επίσης, στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

 
 
 

Νωρίτερα χθες το βράδυ, το Ιράν απείλησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ μετά τις ισραηλινο-αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον δυο πυρηνικών εγκαταστάσεων και δύο μεγάλων σιδηρουργείων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

