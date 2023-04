Ένας τουρίστας σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή, στο Τελ Αβίβ στην «τρομοκρατική επίθεση» όπως χαρακτηρίζεται από την αστυνομία, η οποία έγινε με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός «εξουδετερώθηκε» από αστυνομικούς, όταν προσπάθησε να τραβήξει όπλο, ανέφερε εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας. Πρόκειται για Ισραηλινό Άραβα από την πόλη Καφρ Κασέμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι εικόνες συγκλονίζουν…

One killed, several injured in Tel Aviv attack after car rams into crowd pic.twitter.com/2PJwIM5Mz7