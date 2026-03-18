Τεράστιο άγαλμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε στα σύνορα Λιβάνου και Συρίας σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος

Σκοπός του είναι να αποτελέσει διαρκές σύμβολο πίστης και αντοχής για μια κοινότητα που έχει βιώσει μεγάλες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια
Το άγαλμα στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου
Το άγαλμα στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς με τους πολέμους και τις αντιπαλότητες σε πολλές χώρες, πολλοί συνεχίζουν να είναι αισιόδοξοι και να αναζητούν την ειρήνη με την πίστη τους στον Χριστό. Άγαλμα του Ιησού Χριστού ύψους 16 μέτρων τοποθετήθηκε πρόσφατα στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο, προκαλώντας το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Το εντυπωσιακό άγαλματου Ιησού Χριστού δεσπόζει στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού στην περιοχή Αλ Κάα στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο και έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να «κοιτάζει» προς την κοιλάδα Μπεκάα.

Στην ίδια περιοχή είχαν σημειωθεί το 2016 σφοδροί βομβαρδισμοί από το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού δήμου, το άγαλμα δημιουργήθηκε χάρη στη δωρεά του κατοίκου Φάντι Ελίας Αουάντ. Σκοπός του ήταν να αποτελέσει διαρκές σύμβολο πίστης και αντοχής για μια κοινότητα που έχει βιώσει μεγάλες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια.

«Από εκεί που κάποτε υπήρχε φόβος και αίμα, τώρα υπάρχει ένα σύμβολο αγάπης και ελπίδας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του συριακού δήμου, υπογραμμίζοντας το μήνυμα ειρήνης που συνοδεύει την πρωτοβουλία.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πανεπιστήμιο στην Κίνα ενθαρρύνει τους μαθητές να ερωτευτούν, ως σχέδιο για να αυξηθούν οι γάμοι και οι γεννήσεις
Το 2025, ο πληθυσμός μειώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, με το ποσοστό γεννήσεων να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και τους ειδικούς να προειδοποιούν για περαιτέρω μείωση
κίνα
