Ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ιταλίας, ο Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, ο «πατέρας» της Ray- Ban, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Τον θάνατο του «Mr Ray Ban» ανακοίνωσε η εταιρία οπτικών του, η EssilorLuxottica.

«Η EssilorLuxottica ανακοινώνει σήμερα με θλίψη τον θάνατο του προέδρου της», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, όπου προστίθεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να «καθορίσει τα επόμενα βήματα».

Ο Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, μεγαλωμένος σε ένα ορφανοτροφείο της Ιταλίας και προερχόμενος από πάμφτωχη οικογένεια, ξεκίνησε δημιουργώντας ένα κατάστημα στην πόλη Agordo, στις Άλπεις από όπου μεταμορφώθηκε από μικρός προμηθευτή σκελετού γυαλιών σε επιχειρηματία που αποτελεί παγκόσμιο success story της μεταπολεμικής οικονομικής ανάκαμψης της Ιταλίας.

«Ο Ντελ Βέκιο ήταν ένας σπουδαίος Ιταλός. Η ιστορία της ζωής του – από το ορφανοτροφείο στην ηγεσία μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας – μοιάζει με μια ιστορία βγαλμένη από μια άλλη εποχή. Αλλά είναι ένα παράδειγμα για το σήμερα και το αύριο. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε στο Twitter ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι.

