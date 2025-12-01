Κόσμος

Θάνατος με ερωτηματικά στην Κύπρο: 76χρονος Βρετανός πέθανε και παρέδωσαν τη σορό του στη χήρα χωρίς την καρδιά του

«Μου είπαν ότι κάποιος είχε αφαιρέσει την καρδιά του Μάικλ και έτσι δεν μπορούν να καθορίσουν την αιτία θανάτου» καταγγέλλει η 73χρονη σύζυγός του - «Ήμουν τόσο σοκαρισμένη. Ήταν φρικτό»
Διάδρομος νοσοκομείου
Διάδρομος νοσοκομείου / φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Σε μια ασύλληπτη τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές ενός ζευγαριού από τη Βρετανία στην Κύπρο, καθώς ο 76χρονος Μάικλ Γκρέιλι έχασε τη ζωή του και η σύζυγός του καταγγέλλει ότι κατά την επιστροφή της στη Βρετανία, διαπίστωσε πως οι γιατροί στην Κύπρο είχαν αφαιρέσει την καρδιά του.

Η Υβόν, ανέφερε στη βρετανική The Sun πως, ο γιατρός βγήκε από το δωμάτιο και είπε μόνο ότι ο σύζυγός της «έχει πεθάνει». Της είπαν ότι είχε διενεργηθεί νεκροψία, όμως όταν η σορός του μεταφέρθηκε από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχές παρατήρησαν ότι δεν αναφερόταν αιτία θανάτου στο πιστοποιητικό. Ως εκ τούτου, διενεργήθηκε δεύτερη νεκροψία από το γραφείο του ιατροδικαστή. Τότε διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Υβόν, ότι η καρδιά του είχε αφαιρεθεί.

«Μου είπαν ότι κάποιος είχε αφαιρέσει την καρδιά του Μάικλ και έτσι δεν μπορούν να καθορίσουν την αιτία θανάτου», δήλωσε σοκαρισμένη η 73χρονη. «Ήμουν τόσο σοκαρισμένη. Ήταν φρικτό».

«Είμαστε πολύ θυμωμένοι και ζητάμε απαντήσεις» είπε η κόρη του.

Η κυπριακή αστυνομία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανέφερε ότι η καρδιά του Μάικλ στάλθηκε σε ερευνητικό κέντρο. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ερντογάν: «Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας»
Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Πάνω από 800 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Η σπάνια τροπική καταιγίδα «χτυπά» Μαλαισία και Ταϊλάνδη
Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία ενώ ο απολογισμός των θανάτων έφθασε τους 604 στην Ινδονησία την Δευτέρα, με 464 ανθρώπους να αγνοούνται
Κορμοί δέντρων και συντρίμμια βρίσκονται μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Μπατάνγκ Τορού, Νότιο Ταπανουλί
Ο Άντριου είναι και επίσημα θνητός αφού του αφαιρέθηκαν και οι τελευταίοι τίτλοι – Νέα εποχή στη βρετανική μοναρχία
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου διαγράφηκε από τα μητρώα δύο εκ των σημαντικότερων ταγμάτων της βρετανικής μοναρχίας: το Τάγμα της Περικνημίδας και το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα
Ο πρίγκιπας Άντριου
Newsit logo
Newsit logo