Θάνατος με ερωτηματικά στην Κύπρο: 76χρονος Βρετανός πέθανε και παρέδωσαν τη σορό του στη χήρα χωρίς την καρδιά του

Σε μια ασύλληπτη τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές ενός ζευγαριού από τη Βρετανία στην Κύπρο, καθώς ο 76χρονος Μάικλ Γκρέιλι έχασε τη ζωή του και η σύζυγός του καταγγέλλει ότι κατά την επιστροφή της στη Βρετανία, διαπίστωσε πως οι γιατροί στην Κύπρο είχαν αφαιρέσει την καρδιά του.

Η Υβόν, ανέφερε στη βρετανική The Sun πως, ο γιατρός βγήκε από το δωμάτιο και είπε μόνο ότι ο σύζυγός της «έχει πεθάνει». Της είπαν ότι είχε διενεργηθεί νεκροψία, όμως όταν η σορός του μεταφέρθηκε από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχές παρατήρησαν ότι δεν αναφερόταν αιτία θανάτου στο πιστοποιητικό. Ως εκ τούτου, διενεργήθηκε δεύτερη νεκροψία από το γραφείο του ιατροδικαστή. Τότε διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Υβόν, ότι η καρδιά του είχε αφαιρεθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου είπαν ότι κάποιος είχε αφαιρέσει την καρδιά του Μάικλ και έτσι δεν μπορούν να καθορίσουν την αιτία θανάτου», δήλωσε σοκαρισμένη η 73χρονη. «Ήμουν τόσο σοκαρισμένη. Ήταν φρικτό».

«Είμαστε πολύ θυμωμένοι και ζητάμε απαντήσεις» είπε η κόρη του.

Η κυπριακή αστυνομία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανέφερε ότι η καρδιά του Μάικλ στάλθηκε σε ερευνητικό κέντρο.