Θόρμπιορν Γιάγκλαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Ερευνάται στην υπόθεση Επστάιν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και πρώην πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, φέρεται να νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, σύμφωνα με πληροφορίες. Πρόσφατα, η αστυνομία της Νορβηγίας είχε κάνει έρευνα στις κατοικίες του για πιθανή εμπλοκή στο σκάνδαλο Επστάιν καθώς το όνομα του αναφερόταν στους περιβόητους φακέλους.

Τα έγγραφα του φακέλου Επστάιν που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη του Ιανουαρίου δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών και/ή μέλη της οικογένειάς του είχαν διαμείνει σε κατοικίες του Τζέφρι Επστάιν ή είχαν κάνει διακοπές μαζί του κατά το διάστημα 2011-2018, σε μία περίοδο που ο Γιάγκλαντ ήταν πρόεδρος της επιτροπής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λίγο μετά έγινε γνωστό ότι η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του Γιάγκλαντ.

Αφού κατά το παρελθόν διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις με τον Επστάιν αποτελούσαν «πτυχή μίας συνήθους διπλωματικής δραστηριότητας», ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα Aftenposten ότι διατηρώντας την σχέση αυτή διέπραξε «σφάλμα κρίσης».

Οι αποκαλύψεις του CNN

Το CNN, στις 08.02.2026, με δημοσίευμά του είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας, τις προσπάθειες του Τζέφρι Επστάιν να εισχωρήσει στους κύκλους του Κρεμλίνου και στην «υψηλή κοινωνία» της Ρωσίας, εκμεταλλευόμενες τις στενές σχέσεις που είχε με πρώην ηγέτες.

Στις 9 Μαΐου 2013, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Επστάιν έγραψε στον πρώην Ισραηλινό πρωθυπουργό, Εχούντ Μπαράκ, ότι ο τότε Νορβηγός πρωθυπουργός Θορμπγιόρν Γιάγκλαντ «θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι» στις 20 Μαΐου και ότι ο Γιάγκλαντ ρώτησε αν ο Επστάιν θα ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο «για να του εξηγήσει πως μπορεί να προσελκύσει δυτικές επενδύσεις στη Ρωσία».

«Δεν τον συνάντησα ποτέ, ήθελα απλά να το ξέρετε», πρόσθεσε ο Επστάιν στο μήνυμά του του προς τον Μπαράκ.

Στη συνέχεια, ο Γιάγκλαντ είπε στον Έπσταϊν στις 14 Μαΐου 2013 ότι σχεδίαζε να διαβιβάσει ένα μήνυμα στον Πούτιν εκ μέρους του ότι ο Αμερικανός χρηματιστής θα μπορούσε να να του φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος.

«Έχω έναν φίλο [εννοεί τον Επστάιν] που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και στη συνέχεια να σας παρουσιάσει και να τον ρωτήσει αν είναι ενδιαφέρον να συναντηθεί μαζί σας», έγραψε ο Γιάγκλαντ στον Πούτιν κοινοποιώντας το μήνυμα στον Επστάιν.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ ζήτησε «εξηγήσεις»

Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο Νόμπελ ζήτησε πρόσφατα «εξηγήσεις» από πρώην πρόεδρο της Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, για τα τυχόν οικονομικά οφέλη που αποκόμισε από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

«Εάν αποδειχθεί ότι ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ έλαβε σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον Τζέφρι Επστάιν όταν ήταν μέλος της Επιτροπής Νόμπελ, αυτό θα ήταν αντίθετο με τον κώδικα δεοντολογίας μας», είπε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, ο διευθυντής του Ινστιτούτου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο 75χρονος Γιάγκλαντ διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι τον Μάρτιο του 2015. Υπήρξε πρωθυπουργός της Νορβηγίας (1996-97), υπουργός Εξωτερικών της χώρας του (2000-1) και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2009 μέχρι το 2019.