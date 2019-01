Θρίλερ με τον Πολ Γουίλαν – Διαψεύδει ότι θα τον επισκεφτεί στη Μόσχα η οικογένειά του

Οι ρωσικές δικαστικές αρχές άσκησαν δίωξη εις βάρος του Πολ Γουίλαν, του Αμερικανού πολίτη που συνελήφθη στη Ρωσία, κατηγορώντας τον για κατασκοπεία, σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik στις 3 Ιανουαρίου και σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, που επικαλείται πηγή με γνώση της υπόθεσης.

«Το δικαστήριο διέταξε την προσωρινή του κράτηση», μια απόφαση που ακολουθεί την απαγγελία κατηγορίας και προηγείται της δίκης, δήλωσε ο δικηγόρος του Γουίλαν, ο Βλάντιμιρ Γιερεμπένκοφ, σημειώνοντας ότι άσκησε έφεση, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος ο πελάτης του με εγγύηση.

Ο 48χρονος Γουίλαν συνελήφθη από τη ρωσική μυστική υπηρεσία FSB. Είναι πρώην πεζοναύτης και, σύμφωνα με την οικογένειά του, είχε πάει στη Μόσχα για να παραστεί σε έναν γάμο.

Η FSB ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον Γουίλαν στις 28 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια «κατασκοπικής δράσης στην Μόσχα» και άνοιξε ποινική έρευνα για πιθανή κατασκοπεία. Η οικογένειά του διαβεβαιώνει ότι είναι αθώος.

