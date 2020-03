Απελπιστικά είναι τα νέα που έρχονται από την Ισπανία για τον κορονοϊό που κάνει θραύση παρά τα αυστηρά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Ο αριθμός των θανάτων από τον κορονοϊό αυξήθηκε σήμερα στην Ισπανία στους 1.326 από τους 1.002 χθες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών αυξήθηκε σήμερα στα 24.926, από 19.980, που είχε ανακοινωθεί χθες.

BREAKING: Spain reports 3,355 new cases of coronavirus and 233 new deaths, raising total to 24,926 cases and 1,326 dead https://t.co/47MXF0XUJ0