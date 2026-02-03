Κόσμος

Θύματα του Επστάιν ζητούν να «κατέβει» το site του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους

Δικηγόροι τους αναφέρουν ότι δημοσιοποίηση ονομάτων θυμάτων έχει ανατρέψει τη ζωή τους και ζητούν τον διορισμό ανεξάρτητου επιτηρητή για την επίβλεψη της διαδικασίας
Ο Τζέφρι Έπσταϊν
Ο Τζέφρι Έπσταϊν / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

Να «κατέβει» το site του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζητούν θύματα του Τζέφρι Επστάιν που είδαν τα στοιχεία τους σε δημόσια θέα.

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Μανχάταν θα εξετάσει την Τετάρτη (04.02.2026) το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας του κυβερνητικού ιστότοπου του υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοξενεί εκατομμύρια αρχεία της πολύκροτης υπόθεσης του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν, μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων θυμάτων.

Η αποτυχία απόκρυψης των πληροφοριών αυτών έχει ανατρέψει «εκ βάθρων» τη ζωή σχεδόν 100 επιζώντων, ανέφεραν σε επιστολή τους, την Κυριακή (01.02.2026), οι δικηγόροι ομάδας θυμάτων του χρηματιστή.

Το αίτημα των δικηγόρων κατατέθηκε τη στιγμή που η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, αναγνώρισε σε επιστολή της προς το δικαστήριο τη Δευτέρα, ότι το υπουργείο εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ότι «απέσυρε χιλιάδες έγγραφα και αρχεία πολυμέσων που ενδέχεται να περιλάμβαναν, εκ παραδρομής, στοιχεία ταυτοποίησης θυμάτων». Η ίδια απέδωσε το πρόβλημα σε «διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ή ανθρώπινων σφαλμάτων».

Η Μπόντι, μαζί με τον αναπληρωτή της, Τοντ Μπλανς, και τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον, ανέφεραν ότι τα επίμαχα έγγραφα θα υποστούν περαιτέρω απόκρυψη στοιχείων και θα αναρτηθούν εκ νέου άμεσα, «ιδανικά εντός 24 έως 36 ωρών».

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δικηγόρων των θυμάτων και του υπουργείου Δικαιοσύνης ακολούθησε τη δημοσιοποίηση, την Παρασκευή, περίπου 3 εκατ. εγγράφων, εικόνων, βίντεο και άλλων αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν, τα οποία διατάχθηκε να δοθούν στη δημοσιότητα, με απόκρυψη των στοιχείων των θυμάτων, βάσει νόμου που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο. Η Μπόντι ανέφερε στην επιστολή της ότι το υπουργείο έχει συγκροτήσει ομάδες προσωπικού που παρακολουθούν αιτήματα θυμάτων και των δικηγόρων τους για πρόσθετες αποκρύψεις στα αναρτημένα αρχεία.

Στην επιστολή τους, με την οποία ζητούν την προσωρινή απόσυρση του ιστότοπου του υπουργείου Δικαιοσύνης έως ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, οι δικηγόροι ζητούν επίσης τον διορισμό ανεξάρτητου επιτηρητή που θα εποπτεύει τη διαδικασία. Περιγράφουν την κατάσταση ως «μια εξελισσόμενη έκτακτη ανάγκη που απαιτεί άμεση δικαστική παρέμβαση».

«Για τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν, κάθε ώρα έχει σημασία», έγραψαν οι δικηγόροι Μπρίτανι Χέντερσον και Μπραντ Έντουαρντς. «Η ζημιά είναι σε εξέλιξη και μη αναστρέψιμη».

Η επιστολή απευθυνόταν στους δικαστές Ρίτσαρντ Μπέρμαν, ο οποίος είχε την εποπτεία της υπόθεσης Επστάιν – ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του ενώ ανέμενε τη δίκη του, τον Αύγουστο του 2019 – και Πολ Ενγκελμάγιερ, που εποπτεύει την υπόθεση της συνεργού του χρηματιστή, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία δικάστηκε, καταδικάστηκε και εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ο δικαστής Μπέρμαν, ο οποίος με σύντομη εντολή τη Δευτέρα διέταξε τη διεξαγωγή της ακρόασης, δήλωσε ότι αναγνωρίζει «την ανησυχία και τον επείγοντα χαρακτήρα» του ζητήματος και κάλεσε τους δικηγόρους να προσέλθουν μαζί με τους εντολείς τους.

«Δεν είμαι βέβαιος πόσο χρήσιμος μπορώ να φανώ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ενθαρρύνει τους δικηγόρους και τον κ. Κλέιτον να εργαστούν «με καλή πίστη για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων».

Στην επιστολή τους προς τους δικαστές, η Χέντερσον και ο Έντουαρντς αναφέρουν ότι «δεν υπάρχει κανένας βαθμός θεσμικής ανικανότητας που να μπορεί να εξηγήσει την κλίμακα, τη συνέπεια και τη διάρκεια των αποτυχιών που σημειώθηκαν -ιδίως όταν το μοναδικό καθήκον», όπως προσθέτουν, «ήταν απλό: η απόκρυψη γνωστών ονομάτων θυμάτων πριν από τη δημοσίευση».

Στην επιστολή περιλαμβάνονται και μαρτυρίες πελατών του δικηγορικού γραφείου. Μία γυναίκα, που αναφέρεται ως Jane Doe 2, δήλωσε ότι όλα τα email της αναρτήθηκαν χωρίς καμία απόκρυψη και ότι «έχουν ήδη δημοσιευθεί αρκετά άρθρα για μένα».

Μία άλλη γυναίκα, η Jane Doe 5, ανέφερε ότι δέχεται παρενοχλήσεις από τα μέσα ενημέρωσης και τρίτους. «Σας παρακαλώ, σας ικετεύω να διαγράψετε το όνομά μου!!!», έγραψε.

Και μία τρίτη γυναίκα, η Jane Doe 8, δήλωσε ότι δημοσιοποιήθηκαν τα ιδιωτικά τραπεζικά της στοιχεία και ότι προσπαθεί να ακυρώσει τις κάρτες και τους λογαριασμούς της.

