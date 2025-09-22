Κόσμος

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, θυμάται τη στήριξη της Ούσα Βανς μετά την δολοφονία του: «Ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν να ακούσω»

Η Έρικα Κερκ εξομολογήθηκε στη σύζυγο του Τζέι Ντι Βανς ότι δεν ήξερε πώς θα καταφέρει να αντέξει την απώλεια του άνδρα της και πατέρα των δύο παιδιών τους
Η χήρα του Τσάρλι Κερκ με την Ούσα Βανς
Η χήρα του Τσάρλι Κερκ με την Ούσα Βανς / REUTERS / Thomas Machowicz

Στην τελετή μνήμης για τον ιδρυτή του Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, (21.09.2025) η χήρα του, Έρικα Κερκ, μοιράστηκε μια στιγμή παρηγοριάς που έλαβε από την Ούσα Βανς, σύζυγο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, αμέσως μετά τη δολοφονία του συζύγου της 31χρονου ακτιβιστή Τσέρλι Κερκ, χαρακτηρίζοντάς την «πολύτιμη γυναίκα».

Υπενθυμίζεται ότι η σορός του Τσάρλι Κερκ, του 31χρονου ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στη Γιούτα των ΗΠΑ στις 10 Σεπτεμβρίου, μεταφέρθηκε με αεροπλάνο της αμερικανικής αντιπροεδρίας, το Air Force Two, στην Αριζόνα, όπου ζούσε με την οικογένειά του.

Το φέρετρο στο αεροσκάφος συνόδευσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι. Βανς, μαζί με τη σύζυγό του, Ούσα, η οποία εθεάθη να παρηγορεί τη χήρα του Κερκ καθώς κατέβαιναν από το αεροσκάφος. Οι δύο γυναίκες είναι ντυμένες στα μαύρα και κρατούν σφιχτά τα χέρια.

Η Έρικα Κερκ εξομολογήθηκε στη Βανς ότι δεν ήξερε πώς θα καταφέρει να αντέξει την απώλεια του άνδρα της και πατέρα των δύο παιδιών τους.

Η Ούσα Βανς τότε χρησιμοποίησε μια μεταφορά από τις τελευταίες 15 λεπτά μιας ταραχώδους πτήσης, εξηγώντας ότι, όπως ένας γονιός σκέφτεται μόνο να φτάσει ασφαλής στην προσγείωση, έτσι και η Έρικα θα κατάφερνε να περάσει αυτά τα δύσκολα λεπτά, σύμφωνα με την New York Post. 

«Μου είπε: θα περάσεις αυτά τα 15 λεπτά και τα επόμενα 15 λεπτά μετά από αυτά», περιέγραψε η Έρικα Κερκ. «Ούσα, νομίζω ότι δεν το συνειδητοποιούσες τότε, αλλά αυτές οι λέξεις ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν να ακούσω».

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απεύθυνε επίσης λόγο στο πλήθος στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, προσφέροντας έναν συγκινητικό επικήδειο για τον στενό του φίλο.

«Προσπάθησαν να φιμώσουν τον αγαπητό μας φίλο, Τσάρλι Κερκ», δήλωσε ο Βανς. «Και απόψε μιλάμε με τον Τσάρλι και για τον Τσάρλι, πιο δυνατά από ποτέ». Ο αντιπρόεδρος εξήρε την αμετακίνητη υπεράσπιση των οικογενειακών και παραδοσιακών αξιών από τον Κερκ, ως θεμέλιο μιας ακμάζουσας κοινωνίας.

«Ο Τσάρλι μετέφερε την αλήθεια ότι οι νέοι αξίζουν να έχουν μερίδιο στο μέλλον και να ακουστεί η φωνή τους», είπε ο Βανς. Παράλληλα, τόνισε ότι η αληθινή κληρονομιά του Κερκ δεν περιοριζόταν μόνο στα δημόσια λόγια του, αλλά στη ζωή που ζούσε καθημερινά.

«Ο Τσάρλι έκανε πολύ περισσότερα από το να λέει την αλήθεια. Την ζούσε», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας το πάθος του Κερκ για την ιστορία και τις ιδέες, που του έδιναν μια όραση για το μέλλον της Αμερικής. «Μέσα από αυτό, μας έδειξε πώς να συνεχίσουμε μετά τον θάνατό του», κατέληξε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. 

Σημειώνεται ότι αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που είχε χαρακτηρίσει τον Κερκ «αληθινό φίλο», ακύρωσε τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ώστε να συναντήσει την οικογένεια του θύματος στη Γιούτα.

Σύμφωνα με βίντεο του Λευκού Οίκου, ο Βανς βοήθησε να μεταφερθεί το φέρετρο μερικά μέτρα, τοποθετώντας το σε κυβερνητικό αεροσκάφος.

